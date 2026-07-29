Tras varios días con temperaturas más propias de la primavera que del invierno, el tiempo dará un giro brusco en gran parte de la Argentina.

Los pronósticos anticipan el ingreso de un sistema de tormentas que estará activo durante 92 horas y que provocará lluvias persistentes, cielo cubierto y un marcado descenso térmico que, en algunas zonas, hará caer la temperatura hasta 10 grados en pocos días.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será una de las regiones más afectadas por este cambio de escenario.

Cómo será el tormentón de 92 horas que pondrá fin al “veranito”

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el deterioro de las condiciones comenzará entre el viernes y el sábado con el avance de un frente frío que traerá lluvias, tormentas y abundante nubosidad.

El período de inestabilidad se extenderá por casi cuatro días consecutivos, con precipitaciones intermitentes y un ambiente cada vez más frío.

A medida que avance el sistema, ingresará aire de origen polar que hará descender las temperaturas de forma significativa.

El cambio será notorio luego de varias jornadas con máximas cercanas a los 20°C, ya que el ambiente volverá a presentar características típicas del invierno.

Se viene un tormentón de 92 horas: cuándo llegan las lluvias y el frío polar que hará bajar hasta 10°C la temperatura

Día por día: cuándo llegan las lluvias y el fuerte descenso de temperatura

El viernes se espera una jornada con cielo mayormente cubierto. Durante la tarde y la noche aumentarán las probabilidades de lluvias y tormentas, mientras que la temperatura oscilará entre los 12°C y los 19°C.

El sábado continuará la inestabilidad con precipitaciones durante la madrugada y la mañana. Si bien las lluvias perderán intensidad hacia la tarde, el cielo permanecerá cubierto y la máxima rondará los 18°C.

El domingo llegará el cambio más importante. La temperatura máxima caerá hasta unos 13°C, con una mínima cercana a los 10°C. El cielo seguirá nublado y volverán las precipitaciones durante la noche.

El lunes persistirán las lluvias durante las primeras horas del día y el frío continuará instalado, con registros que irán desde los 9°C de mínima hasta los 15°C de máxima.

Cuándo llegará el frío más intenso y qué se espera para la próxima semana

Una vez que el sistema de tormentas se retire, el aire frío continuará dominando las condiciones meteorológicas.

Para el martes se prevé una de las mañanas más frías del período, con temperaturas mínimas cercanas a los 7°C y máximas que no superarán los 18°C, acompañadas por nubosidad variable.