Tras un inicio de semana que trajo como noticia la vuelta del sol a Buenos Aires, las condiciones climáticas volverán a cambiar por la llegada de una fuerte tormenta que afectará gran parte del Área Metropolitana.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta por la vuelta de las lluvias y periodos extendidos de inestabilidad.

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

Las lluvias volverán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del viernes. El SMN prevé un escenario complejo con temperaturas de entre 13° y 18°, pero con presencia de nubes cargadas de agua por el periodo de inestabilidad.

Fuente: EFE Daniel González

Los especialistas estiman que el momento de mayor inestabilidad podría concentrarse entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado. En algunos sectores del noreste bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Litoral, los acumulados podrían superar los 50 milímetros, según los modelos analizados por el sitio especializado Meteored.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante los próximos días

El pronóstico extendido del clima señala que el miércoles tendrá nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones. La temperatura se ubicará entre los 10 y 15 grados, mientras que el jueves seguirá estable, con una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados.

Durante esa jornada comenzará a aumentar la humedad y la inestabilidad, como anticipo del cambio de condiciones previsto para el final de la semana.