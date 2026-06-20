Adiós a los cortes de luz: cómo es la nueva lámpara con tecnología sustentable capaz de utilizar la luz del solar y reducir el consumo por la noche.

Los cortes de luz y las facturas de electricidad cada vez más altas tienen una respuesta concreta en el mercado: las lámparas solares LED con panel y batería integrados, un tipo de tecnología que cargó durante el día con energía del sol y encendió de noche sin gastar un solo watt de la red.

El modelo que ganó atención esta semana integra 60 vatios de potencia y un sistema de carga fotovoltaica que no requiere conexión eléctrica, cables ni obra.

Cómo funciona la tecnología integrada

Durante las horas de sol, el panel solar de silicio monocristalino convierte la radiación en energía eléctrica que queda almacenada en una batería de litio integrada. Al anochecer, la lámpara se activa de forma automática y mantiene la iluminación hasta completar entre 8 y 12 horas de autonomía, según el modelo y el nivel de carga.

Adiós a los cortes de luz: cómo es la nueva lámpara con tecnología sustentable capaz de utilizar la luz del solar y reducir el consumo por la noche Archivo.

El sistema incluye un sensor de movimiento que regula la intensidad: permanece en modo de bajo consumo, aproximadamente al 15% de potencia, y sube al 100% al detectar presencia. Eso extiende la autonomía sin comprometer la seguridad.

La protección IP65 garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que permite su instalación en exteriores sin restricciones climáticas.

Para qué situaciones es ideal

Este tipo de lámpara resuelve varios problemas al mismo tiempo:

Cortes de luz : al no depender de la red, el sistema funciona aunque el servicio eléctrico esté interrumpido.

Zonas sin cableado : patios, cocheras, pasillos externos y accesos que no tienen instalación eléctrica se iluminan sin obra.

Reducción de consumo : al reemplazar una lámpara convencional conectada a la red, el ahorro mensual es directo en la factura de electricidad.

Facilidad de instalación: el diseño todo en uno elimina la necesidad de técnico especializado.

Si bien en invierno los días más cortos reducen el tiempo de carga disponible, los modelos actuales con batería de alta capacidad compensan esa limitación con reserva energética suficiente para las noches más largas del año.

La tecnología solar dejó de ser una solución de nicho para convertirse en una alternativa real al alumbrado convencional en el hogar argentino.