Tirar ramas de romero en el inodoro: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo una vez por semana.

El romero es una de las plantas aromáticas más comunes en cualquier cocina argentina. Lo que pocos saben es que también funciona como un poderoso aliado del baño , y el truco para aprovecharlo al máximo es tan simple como tirarlo directamente en el inodoro una vez por semana.

El método se popularizó en redes sociales y hoy miles de personas lo incorporaron a su rutina de limpieza del hogar como alternativa natural a los desodorizantes químicos.

Qué le hace el romero al inodoro y al ambiente del baño

El romero contiene aceites esenciales volátiles, entre ellos el cineol y el pineno, dos compuestos que le dan su aroma característico e intenso.

Cuando las ramas entran en contacto con el agua del inodoro, esos aceites se liberan de forma progresiva y actúan en dos niveles distintos.

El romero fresco se consigue en cualquier verdulería o en la sección de hierbas aromáticas de los supermercados a un costo muy bajo.

Por un lado, neutralizan los olores desagradables del ambiente sin enmascarar con fragancias artificiales: eliminan las partículas que generan el mal olor en la taza y en las tuberías cercanas.

Por otro, los compuestos activos del romero tienen propiedades antimicrobianas que frenan el desarrollo de ciertos microorganismos en superficies húmedas.

El resultado es un baño que huele más limpio sin necesidad de usar productos con cloro ni aerosoles que irritan las vías respiratorias en espacios cerrados.

Cómo hacer el truco correctamente para que funcione bien

El procedimiento es simple, pero hay algunos detalles que hacen la diferencia:

Tomá dos o tres ramas de romero fresco de tamaño mediano. El romero seco tiene menos aceites activos y el efecto es más débil. Tiralas directamente dentro de la taza del inodoro. Dejá las ramas en remojo durante al menos 30 minutos antes de tirar la cadena. Repetí el proceso una vez por semana para mantener el efecto desodorizante de forma constante. Si querés potenciar el resultado, podés preparar una infusión concentrada de romero con agua caliente, dejarla enfriar y volcarla en la taza en lugar de usar las ramas directas.

Una variante adicional: colocar una rama fresca sobre el borde del inodoro o cerca de la ventana del baño permite que las corrientes de aire distribuyan el aroma por todo el ambiente de forma continua, incluso entre limpiezas.

El romero fresco se consigue en cualquier verdulería o en la sección de hierbas aromáticas de los supermercados a un costo muy bajo. Una sola planta en una maceta pequeña puede abastecer el truco durante meses.

Lo que convierte a este método en una opción cada vez más popular no es solo su eficacia. Es que funciona sin químicos agresivos, sin plásticos descartables y sin el olor artificial de los desodorizantes industriales que muchas personas asocian justamente con la falta de limpieza real.