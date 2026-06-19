El estadio Filadelfia será el escenario del esperado choque entre Brasil y Haití, programado para comenzar a las 21:30 (hora Argentina). Este partido, correspondiente a la segunda jornada del grupo C del Mundial, es crucial para ambas selecciones.

La Canarinha, que viene de obtener un empate 1-1 contra Marruecos en su debut, busca dar un paso determinante hacia la clasificación a los octavos de final. En ese encuentro, Ismael Saibari abrió el marcador para los africanos, pero Vinícius Júnior logró devolver la igualdad.

Por su parte, Haití llega a este encuentro en una posición complicada tras haber perdido 1-0 frente a Escocia. Aunque Les Grenadiers mostraron una sólida defensa, el gol de John McGinn en la primera mitad significó una dura derrota que deja al equipo caribeño en la necesidad de reaccionar.

Este será el primer enfrentamiento de ambas selecciones en una Copa del Mundo, aunque se han visto las caras en tres ocasiones durante amistosos previos, donde Brasil ha salido victorioso en todos ellos con marcadores abultados.

El árbitro del encuentro será Alejandro Hernández Hernández, quien tendrá la tarea de dirigir este decisivo choque.

Formato del Mundial 2026

La actual edición del Mundial es histórica, ya que es la primera vez que participan 48 selecciones. Los equipos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzarán las eliminatorias.

Próximos partidos de Brasil y Haití

Brasil se medirá contra Escocia en su próximo compromiso el 24 de junio a las 19:00 (hora Argentina), mientras que Haití también jugará el mismo día, enfrentándose a Marruecos a la misma hora.

Horarios según países

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas