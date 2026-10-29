La Ciudad de Buenos Aires recuperó 1.000 propiedades que estaban usurpadas y se las devolvió a sus dueños. Según informó el Gobierno porteño, los operativos se concentraron principalmente en Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución y Flores.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, lo expresó durante un encuentro con propietarios que atravesaron largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles. La gestión destacó que los procedimientos alcanzaron viviendas particulares, hoteles, edificios, ex fábricas y predios públicos.

Cuáles son los barrios con más propiedades recuperadas en CABA

Desde el inicio de la política de recuperación de inmuebles, los desalojos se distribuyeron en distintos puntos de la Ciudad. Los barrios con más propiedades recuperadas fueron:

Balvanera: 130, principalmente en la zona de Once.

La Boca: 63.

Almagro: 53.

Constitución: 52.

Flores: 43.

Ciudad de Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad.

Cuáles fueron los operativos más importantes

El operativo número 1.000 se realizó en una galería y un predio anexo ubicados en Cafayate 1642, en Mataderos. El lugar estaba tomado desde hacía 15 años y fue desalojado por la Policía de la Ciudad. Según la información oficial, los vecinos habían denunciado presunta venta de drogas, robos y aprietes.

Entre los inmuebles recuperados también figuran propiedades que funcionaban como talleres textiles clandestinos en Flores y Parque Chas, predios públicos ocupados en San Telmo y bajos autopistas de Villa Luro. La lista incluye hoteles en Constitución, antiguas fábricas y edificios ocupados durante décadas.

También se recuperaron inmuebles de valor patrimonial, como la Casa Blaquier, en el casco histórico; la denominada “Galería del Terror”, en Nueva Pompeya; y el “Elefante Blanco”, en Belgrano, donde se anunció el desalojo número 500 en noviembre del año pasado.

Ciudad de Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad.

Qué dijo Jorge Macri sobre las propiedades usurpadas

Durante el encuentro con los propietarios, Jorge Macri reconoció las dificultades que atravesaron para recuperar sus inmuebles.

“Perdón por todo el tiempo en el que la política les falló. Perdón por los años en los que tuvieron que ver cómo otros disponían de lo suyo. No deberían haber tenido que esperar tanto. En algunos casos, hasta 40 años de papeles, trámites y frustración: 40 años en los que reclamar lo propio parecía más difícil que quedarse con lo ajeno”, les dijo.

Además, sostuvo: “Empezamos a reparar una injusticia que durante años se naturalizó. Hay familias que recuperaron su casa, comercios que recuperaron su fuente de trabajo, hijos y nietos que recuperaron lo que sus padres y abuelos habían construido con tanto esfuerzo. Pero además hay barrios enteros que recuperaron su tranquilidad. Porque la propiedad privada no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de libertad, es una cuestión moral”.

Cómo se realizan los operativos de desalojo en CABA

La recuperación de inmuebles requiere la coordinación entre la Policía de la Ciudad, los organismos judiciales y distintas áreas del Gobierno porteño. Los casos comienzan a partir de pedidos de propietarios, denuncias vecinales o reclamos presentados durante reuniones barriales .

En los procedimientos también participan áreas como la Guardia de Auxilio, Emergencias, la Agencia Gubernamental de Control, la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuando hay menores involucrados.

Según el Gobierno porteño, las propiedades restituidas a sus legítimos dueños representan un valor equivalente a más de 500 millones de dólares.