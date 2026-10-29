En noviembre de 1840, Domingo Faustino Sarmiento pasó por los Baños de Zonda, en la provincia de San Juan, mientras se dirigía a Chile. Allí escribió con carbón, debajo de un escudo de armas de la República, una frase en francés: “On ne tue point les idées”. El episodio ocurrió en el contexto de su enfrentamiento con las autoridades sanjuaninas y su salida del país.

Según la información oficial de Argentina.gob.ar sobre los Baños de Zonda, la inscripción quedó vinculada con el recorrido de Sarmiento hacia el exilio. Años después, el propio escritor relató el episodio en una carta dirigida a su amigo Manuel José Quiroga Rosas, fechada el 19 de febrero de 1841.

El documento, conservado en el Archivo Nacional de Santiago de Chile, fue reproducido por el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento.

Qué significa la frase de Sarmiento “On ne tue point les idées” y por qué la escribió en francés

La expresión francesa se traduce como “las ideas no se matan” y también se ha vertido como “las ideas no se degüellan”. La frase plantea que las convicciones pueden sobrevivir a la persecución de quienes las sostienen.

En el caso de Sarmiento, su significado se relaciona con las circunstancias en las que fue escrita. El sanjuanino se encontraba camino al exilio después de enfrentarse con las autoridades de su provincia y de cuestionar, a través de sus publicaciones, al gobierno de Juan Manuel de Rosas. La inscripción expresaba la continuidad de sus ideas a pesar de su salida forzada del país.

El uso del francés también tuvo un papel concreto en la historia. Como no todos podían comprender la frase, su contenido generó sospechas entre quienes recibieron noticias de la oración tallada.

La carta de Sarmiento para Quiroga Rosas. Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.

En la carta a Quiroga Rosas, Sarmiento contó que algunos interpretaron que había dejado amenazas e insultos contra sus adversarios políticos. Esa lectura equivocada llegó a las autoridades y motivó la intervención de una comisión encargada de examinar el mensaje.

Por eso, la expresión quedó asociada con la idea de un “jeroglífico”: un mensaje que quienes lo encontraron no podían descifrar.

Por qué Sarmiento tuvo que exiliarse en Chile y qué papel jugó su periódico El Zonda

Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811 y a lo largo de su vida fue escritor, periodista, educador y político.

En 1839 fundó el periódico El Zonda, desde el cual cuestionó tanto al gobierno de Juan Manuel de Rosas, en Buenos Aires, como a la administración provincial encabezada por Nazario Benavídez. Sus críticas apuntaban a la situación política de la provincia y a la dirección que, según él, debía tomar el país: una que otorgara un lugar central a la educación, la cultura escrita y las instituciones.

Ese trabajo lo puso en conflicto directo con las autoridades sanjuaninas. El exilio, entonces fue la consecuencia de una confrontación que ya se había expresado en sus publicaciones y en sus posiciones de debate.

El 19 de noviembre de 1840 comenzó su viaje hacia Chile, y los Baños de Zonda fueron una de las paradas antes de cruzar la cordillera. En ese punto del recorrido, el periodista que había usado la prensa como arma dejó su respuesta escrita en la pared.

Cómo continuó Sarmiento su lucha política desde Chile después de abandonar San Juan

Lo que Sarmiento anunciaba en Zonda se verificó en los años siguientes.

Desde Chile continuó su actividad intelectual y periodística: publicó artículos, participó en debates públicos y desarrolló buena parte de las ideas que más tarde aparecerían en obras como Facundo (1845). Su salida de San Juan no interrumpió su participación en la discusión sobre el rumbo del país, y la distancia no hizo más que trasladar el escenario de esa discusión a otra tribuna.

Así, la inscripción puede leerse como un anticipo de su propia trayectoria. Esa continuidad entre lo que escribió en la pared y lo que hizo después es la razón por la que el episodio sigue siendo recordado y por la que el lugar donde ocurrió fue preservado.

Baños de Zonda: el lugar donde está la frase histórica de Sarmiento

Los Baños de Zonda fueron declarados Lugar Histórico Nacional mediante el Decreto 107.512, del 6 de diciembre de 1941. La distinción reconoce su valor patrimonial y su vínculo con uno de los episodios más conocidos de la vida de Sarmiento.

Hoy, la frase sigue asociada como uno de los testimonios más claros del enfrentamiento político de la primera mitad del siglo XIX y de la decisión de Sarmiento de seguir su lucha desde el exilio.