Oficial | El Servicio Militar Obligatorio ya comenzó y las personas que salieron sorteadas y no asistan al Ejército podrían ir a prisión.

El Servicio Militar Nacional es obligatorio en México para los mexicanos por nacimiento o naturalización, de acuerdo con la legislación vigente. Para 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció un nuevo esquema de adiestramiento dividido en dos escalones de 13 sesiones sabatinas cada uno. El segundo periodo comenzó el 1 de agosto y finalizará el 24 de octubre de 2026, por lo que actualmente se encuentra en desarrollo.

El sistema no implica que todas las personas sorteadas tengan que presentarse semanalmente en una unidad militar. Después del sorteo, los jóvenes pueden quedar encuadrados o a disponibilidad, y cada modalidad tiene obligaciones diferentes.

Atención: quiénes deben presentarse al Servicio Militar Nacional

La Sedena establece que el sorteo determina la forma en que los mexicanos alistados cumplirán con su obligación. Quienes obtienen bola blanca o azul quedan encuadrados en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México. Quienes reciben bola negra cumplen a disponibilidad bajo control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para quienes cumplen encuadrados, el programa de 2026 contempla 13 sesiones sabatinas, de 7:00 a 13:00 horas, dentro de alguno de los dos escalones establecidos por la Sedena. El primer escalón se desarrolló del 14 de febrero al 9 de mayo y el segundo está previsto del 1 de agosto al 24 de octubre.

Los conscriptos que cumplen a disponibilidad permanecen durante un año bajo control administrativo y a disposición de la Sedena, por lo que no realizan el mismo esquema de sesiones de adiestramiento que quienes fueron encuadrados.

Qué pasa si una persona obligada no se presenta

La Ley del Servicio Militar contempla penas de prisión para determinados incumplimientos, pero no establece que cualquier persona que falte a una sesión de adiestramiento vaya automáticamente a la cárcel.

El artículo 53 señala que quien esté inscrito en las listas del contingente destinado a formar parte del activo, haya sido citado y no se presente a la autoridad correspondiente sin causa justificada dentro de los tres días siguientes al plazo establecido, puede ser castigado con 30 días de prisión.

La propia ley también establece, en el artículo 51, una pena de un mes a un año de prisión para los jóvenes de edad militar que, sin causa justificada, se abstengan de comparecer ante las Juntas u Oficinas de Reclutamiento correspondientes.

Por eso, la falta de asistencia debe analizarse según la obligación concreta, la citación recibida y las circunstancias del caso. No es correcto afirmar que todo joven sorteado que no vaya a una sesión será enviado directamente a prisión.

Cuáles son las obligaciones de los jóvenes

La legislación establece que los mexicanos en edad militar deben inscribirse ante las autoridades de reclutamiento en las fechas determinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El proceso incluye diferentes etapas: alistamiento, sorteo, adiestramiento y liberación. La Sedena explica que durante el sorteo se determina si el cumplimiento será encuadrado o a disponibilidad.

Quienes resultan encuadrados deben acudir a las sesiones previstas en el programa correspondiente. En 2026, esas sesiones son sabatinas y tienen una duración de seis horas, de 7:00 a 13:00.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Cuánto dura actualmente el adiestramiento

A partir de 2026, el esquema de adiestramiento del Servicio Militar Nacional consta de dos escalones, cada uno de 13 sesiones sabatinas.

El primer escalón se realizó del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026. El segundo comenzó el 1 de agosto y terminará el 24 de octubre de 2026. Las actividades se realizan de 7:00 a 13:00 horas en los Centros de Adiestramiento correspondientes.

Durante las sesiones, los conscriptos reciben capacitación sobre los conocimientos básicos de la doctrina militar vigente, además de desarrollar habilidades, valores y disciplina.

Qué sucede con quienes cumplen a disponibilidad

La modalidad a disponibilidad es diferente al encuadramiento. Los ciudadanos que reciben bola negra quedan bajo control administrativo de la Sedena durante un año y permanecen a disposición de la autoridad militar.

Esto significa que no deben confundirse las dos modalidades: recibir bola negra no implica tener que asistir cada sábado a un Centro de Adiestramiento, mientras que los encuadrados sí deben cumplir las sesiones establecidas.

Qué ocurre después de cumplir con el servicio

La etapa final es la liberación de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y de la Hoja de Liberación. La Sedena señala que esta etapa se desarrolla durante diciembre y que la documentación continúa entregándose posteriormente en las oficinas de reclutamiento correspondientes.

Una vez cumplida la obligación, los integrantes del Servicio Militar Nacional pasan a formar parte de las reservas nacionales, de acuerdo con la información oficial de la Sedena. La legislación contempla que los reservistas puedan ser llamados en los supuestos previstos por la normativa.