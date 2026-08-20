Esta cárcel es la más moderna de Argentina: tiene 80 hectáreas, equipamiento antivandálico, rayos X y sensores de movimiento. (Imagen ilustrativa)

El Gobierno nacional trabaja con la administración de la Ciudad para realizar el traslado de presos de la cárcel de Devoto, uno de los operativos más importantes del sistema penitenciario federal de los últimos años. La operación se realiza de manera progresiva hasta alcanzar el cierre definitivo del penal para liberar un espacio clave que será reutilizado para el desarrollo de los espacios públicos.

Cómo será el traslado de presos

El principal objetivo del traslado de reclusos es reorganizar la distribución de personas privadas de su libertad en el área metropolitana. Uno de los principales destinos será el complejo de Marcos Paz, lugar que cuenta con más de 2.000 plazas y módulos preparados para recibir parte de los detenidos en Devoto.

A su vez, se prevé utilizar otros establecimientos para completar la reubicación. El proceso se realiza por etapas para reducir riesgos y garantizar la atención de los nuevos internos.

Otro de los motivos responde a que se apunta a descongestionar comisarías y alcaldías, las cuales actualmente deben alojar detenidos de manera transitoria, pese a no estar diseñadas para estadías prolongadas.

Qué pasará con la cárcel de Devoto

El cierre del penal pone en discusión el uso que se le dará al terreno. Dentro de las principales alternativas figuran parques, espacios públicos y desarrollos mixtos. Los especialistas en urbanismo consideran que la liberación del predio podría transformar la zona y favorecer una mejor conexión con los barrios aledaños.

La clausura se dará una vez que se termine el traslado de todos los internos y se complete la reubicación según los cronogramas establecidos.