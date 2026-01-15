Tras cinco años con la obra frenada, el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires avanzaron en un acuerdo clave para inaugurar una nueva cárcel federal. Este complejo penitenciario de gran escala que permitirá cerrar el histórico penal de Villa Devoto, un reclamo que lleva décadas en el barrio porteño.

La construcción de esta nueva mega cárcel había quedado detenida por problemas administrativos y presupuestarios desde 2019, lo que agravó la crisis de sobrepoblación carcelaria y la acumulación de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad. Las obras se reactivaron recién en diciembre de 2024, durante la actual gestión porteña. Para 2026, el complejo se encuentra en su etapa final y quedaría terminado.

¿Cuál es la nueva cárcel que reemplazará al penal de Devoto?

La nueva cárcel federal de Marcos Paz tendrá capacidad para 2240 presos y deberá cumplir con estándares técnicos, de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente.

La puesta en funcionamiento de este complejo permitirá desocupar la cárcel de Villa Devoto, en línea con los convenios firmados entre Nación y Ciudad en marzo y agosto de 2018, que establecían el traslado progresivo de los detenidos y el cierre definitivo del penal ubicado en el noroeste porteño.

Además, el acuerdo entre gobiernos contempla la ampliación transitoria de plazas penitenciarias mediante la instalación de módulos habitacionales en el Complejo Penitenciario Federal IV y en la Unidad 19 de Ezeiza, con capacidad para hasta 400 detenidos más.

La obra busca reemplazar a la histórica cárcel de Devoto.

¿Cómo será el nuevo penal de Marcos Paz?

El Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz se desarrolla sobre un predio de 80 hectáreas y tendrá las siguientes prestaciones:

cuatro unidades penitenciarias,

edificios administrativos,

áreas de salud,

espacios educativos,

talleres de capacitación laboral,

gimnasio,

salas de videoconferencia para internos y profesionales.

La nueva prisión también tendrá áreas de visitas, sectores deportivos, canchas de fútbol y espacios destinados a huertas, además de un sistema de módulos de alojamiento divididos en cinco sectores independientes, diseñados para mejorar la seguridad interna y las condiciones de detención.

El acuerdo entre el Gobierno nacional y sus pares de Capital Federal

El avance se formalizó con la firma de un acta de entendimiento entre el Gobierno Nacional y la Ciudad, que establece que el distrito porteño entregará el nuevo penal durante el primer cuatrimestre de este año, para que pase a la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El acuerdo fue suscripto por la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Este nuevo convenio apunta a ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad y reducir la presión sobre las dependencias policiales.

El espacio contempla un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación.

Este martes, Jorge Macri supervisó el avance de las obras en el predio y confirmó el traspaso del complejo a la Nación. “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, confirmó el jefe de Gobierno porteño.

Con la inauguración de la mega cárcel de Marcos Paz, Nación y Ciudad buscan dar una respuesta estructural a las siguientes problemáticas penitenciarias: