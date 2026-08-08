El Ministerio del Interior abrió un llamado para cubrir 223 cargos efectivos de operador penitenciario distribuídos en distintos departamentos del país. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 26 de agosto y deben realizarse a través del formulario online disponible en la página web oficial del Ministerio.

Los postulantes que resulten seleccionados percibirán un sueldo mensual nominal de $63.937. Durante el período de formación, recibirán el salario mínimo nacional. La función de operador penitenciario implica una jornada de 40 horas semanales y cumplimiento de turnos rotativos en centros que alojan a personas privadas de libertad.

Entre los requisitos para participar del llamado se encuentran: ser mayor de 18 años, haber aprobado ciclo básico, residir en el departamento al que se postula, no registrar antecedentes penales ni anotaciones policiales y no mantener vínculos laborales con la Administración Pública.

El Ministerio informó que los procesos de selección y asignación de destinos se realizarán conforme a la normativa vigente y que los interesados deben completar el formulario dentro del plazo establecido. Para consultas y mayor información, se recomienda ingresar al sitio oficial del Ministerio del Interior.