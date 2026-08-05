Buscan voluntarios para vivir en una isla europea con alojamiento gratis y sueldo mensual: cómo postularse

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Para quienes buscan dejar atrás la rutina laboral rutinaria y desean mudarse a un paraíso rodeado de naturaleza, hay una isla británica remota que busca voluntarios y trabajadores para la temporada.
La propuesta incluye hospedaje sin costo, un salario mensual e insumos básicos en un entorno verdaderamente único. Solo deberán encargarse del mantenimiento del lugar y la atención de sus visitantes.
¿De qué se trata la oferta para vivir en la isla de Bardsey?
La propuesta laboral proviene de Ynys Enlli (Bardsey Island), una pequeña e histórica isla ubicada frente a la costa de Gales, en el Reino Unido. Según información publicada en medios como El Tiempo, este paraje conocido por su santuario de aves y sus cielos nocturnos protegidos recluta periódicamente personal para la temporada de primavera y verano.
La oferta principal está orientada al rol de Accommodation Warden (encargado de alojamientos), un puesto destinado a gestionar el recibimiento de turistas, supervisar las cabañas históricas y mantener las instalaciones operativas mientras dura la estancia.
¿Cuáles son los beneficios económicos y laborales del puesto?
A diferencia de otros voluntariados tradicionales, la oferta oficial de la fundación Bardsey Island Trust (enlli.org) destaca por ofrecer condiciones laborales atractivas para quienes buscan ahorrar durante su estancia:
- Sueldo mensual: remuneración económica basada en el salario mínimo del Reino Unido (alrededor de £11,44 por hora según las horas estipuladas por contrato).
- Alojamiento 100% gratuito: hospedaje cubierto dentro de las casas de la isla durante todos los meses de trabajo.
- Traslados cubiertos: pasajes de barco garantizados desde y hacia Gales continental (mínimo un viaje mensual).
- Acceso a recursos: espacio disponible para el autocultivo de alimentos en huertos locales y acceso a energía solar.
¿Cómo es la vida cotidiana en esta isla remota del Reino Unido?
Vivir en Bardsey Island implica adaptarse a un entorno caracterizado por la desconexión tecnológica y la autosuficiencia. La isla funciona completamente off-grid: la electricidad proviene de paneles solares, la calefacción utiliza estufas de leña y los servicios sanitarios son compostables o secos.
Con una población fija que no supera los tres habitantes durante gran parte del año, los seleccionados conviven diariamente con colonias de focas, aves migratorias y paisajes marítimos vírgenes, lo que exige una gran capacidad de adaptabilidad y resiliencia frente a las inclemencias del tiempo.
¿Cómo postularse a esta convocatoria oficial?
Para enviar tu solicitud, debes ingresar directamente a la plataforma oficial de la organización encargada de la conservación del lugar, siguiendo estos pasos:
- Visita la sección de empleo en enlli.org/about-us/jobs o la pestaña de voluntariado en enlli.org/support-us/volunteer.
- Revisa las vacantes abiertas para la temporada (las postulaciones suelen abrir entre noviembre y enero).
- Envía tu currículum junto con una carta de presentación en inglés detallando tu experiencia previa en atención al cliente, mantenimiento general o trabajo en condiciones aisladas.
- Si buscas perfiles científicos o de observación de fauna, también puedes aplicar a través del Bardsey Bird Observatory (bbfo.blogspot.com).