Buscan voluntarios para vivir en una isla europea con alojamiento gratis y sueldo mensual: cómo postularse

Para quienes buscan dejar atrás la rutina laboral rutinaria y desean mudarse a un paraíso rodeado de naturaleza, hay una isla británica remota que busca voluntarios y trabajadores para la temporada.

La propuesta incluye hospedaje sin costo, un salario mensual e insumos básicos en un entorno verdaderamente único. Solo deberán encargarse del mantenimiento del lugar y la atención de sus visitantes.

Buscan voluntarios para vivir en una isla europea con alojamiento gratis y sueldo mensual: cómo postularse Enlli Bardsey

¿De qué se trata la oferta para vivir en la isla de Bardsey?

La propuesta laboral proviene de Ynys Enlli (Bardsey Island), una pequeña e histórica isla ubicada frente a la costa de Gales, en el Reino Unido. Según información publicada en medios como El Tiempo, este paraje conocido por su santuario de aves y sus cielos nocturnos protegidos recluta periódicamente personal para la temporada de primavera y verano.

La oferta principal está orientada al rol de Accommodation Warden (encargado de alojamientos), un puesto destinado a gestionar el recibimiento de turistas, supervisar las cabañas históricas y mantener las instalaciones operativas mientras dura la estancia.

¿Cuáles son los beneficios económicos y laborales del puesto?

A diferencia de otros voluntariados tradicionales, la oferta oficial de la fundación Bardsey Island Trust (enlli.org) destaca por ofrecer condiciones laborales atractivas para quienes buscan ahorrar durante su estancia:

Sueldo mensual : remuneración económica basada en el salario mínimo del Reino Unido (alrededor de £11,44 por hora según las horas estipuladas por contrato).

Alojamiento 100% gratuito : hospedaje cubierto dentro de las casas de la isla durante todos los meses de trabajo.

Traslados cubiertos : pasajes de barco garantizados desde y hacia Gales continental (mínimo un viaje mensual).

Acceso a recursos: espacio disponible para el autocultivo de alimentos en huertos locales y acceso a energía solar.

Buscan voluntarios para vivir en una isla europea con alojamiento gratis y sueldo mensual: cómo postularse Enlli Bardsey

¿Cómo es la vida cotidiana en esta isla remota del Reino Unido?

Vivir en Bardsey Island implica adaptarse a un entorno caracterizado por la desconexión tecnológica y la autosuficiencia. La isla funciona completamente off-grid: la electricidad proviene de paneles solares, la calefacción utiliza estufas de leña y los servicios sanitarios son compostables o secos.

Con una población fija que no supera los tres habitantes durante gran parte del año , los seleccionados conviven diariamente con colonias de focas, aves migratorias y paisajes marítimos vírgenes, lo que exige una gran capacidad de adaptabilidad y resiliencia frente a las inclemencias del tiempo.

¿Cómo postularse a esta convocatoria oficial?

Para enviar tu solicitud, debes ingresar directamente a la plataforma oficial de la organización encargada de la conservación del lugar, siguiendo estos pasos: