Alberto, trabajador español en Irlanda: “Me pagan 1700 euros por mes por un trabajo fácil y los viernes salgo a las 12”

Durante años se instaló una idea casi incuestionable: estudiar más garantiza acceder a mejores oportunidades laborales y salarios más altos. Sin embargo, la experiencia de muchos jóvenes españoles parece desafiar esa lógica.

Mientras miles de graduados universitarios encadenan empleos por debajo de su cualificación o con sueldos ajustados, algunos trabajadores que emigran al extranjero descubren una realidad completamente distinta.

Es el caso de Alberto Penela, un trabajador español que se trasladó a Irlanda y compartió su experiencia a través de un video en sus redes. Allí lanzó una frase que llamó la atención de miles de personas: “Me pagan 1700 euros al mes por un trabajo fácil y los viernes salgo a las 12”.

Alberto, trabajador español en Irlanda: “Me pagan 1700 euros por mes por un trabajo fácil y los viernes salgo a las 12” TikTok - @albertopenela7

¿Qué trabajo realiza Alberto en Irlanda?

“Así se ve el famoso sueño irlandés”, comienza explicando en sus redes sociales. Según relata, su primer empleo en Dublín fue en una fábrica dedicada a construir cajas y envases para la industria farmacéutica.

“Mi primer trabajo en Dublín es en una fábrica que se dedica a crear cajas y envases para la industria farmacéutica”, explica desde la nave en la que trabaja.

La tarea que desempeña, asegura, no requiere una preparación específica ni una formación avanzada: “Mi función es muy sencilla: lo único que tengo que hacer es cortar los bordes de las láminas de cartón para que se quede solo la caja donde se meterán los productos farmacéuticos, un trabajo que podría hacer cualquier persona”.

Pero si el trabajo parece sencillo, surge una pregunta que explica el interés que ha despertado su historia: ¿cómo puede una tarea de estas características proporcionar unas condiciones que muchos trabajadores españoles consideran difíciles de alcanzar?

¿Por qué su salario genera tanto debate?

El español explicó las condiciones económicas del puesto. “ El horario es una semana de seis a doce de la mañana, y la siguiente semana de dos de la tarde a diez de la noche, y gano 11,30 euros a la hora, el sueldo mínimo ”, sostuvo.

La comparación con España resulta inevitable. Según los datos incluidos en la información de referencia, el Salario Mínimo Interprofesional se traduce en:

16.576 euros brutos al año.

1184 euros brutos al mes en 14 pagas.

8,28 euros brutos por hora en el supuesto de trabajar 38,5 horas semanales.

La diferencia supera los tres euros por hora respecto al salario mínimo que percibía Alberto en Irlanda. Esa brecha ayuda a entender por qué tantos jóvenes observan con interés lo que ocurre fuera de las fronteras españolas.

¿Qué condiciones laborales destaca de su experiencia?

Más allá del sueldo, Alberto pone el foco en otro aspecto que suele aparecer en el debate sobre la calidad del empleo: la conciliación y las condiciones de trabajo. “Trabajaba 38,5 horas a la semana porque los viernes salía una hora y media antes, así que ganaba 435 euros semanales”, recordó.

Después llegaba el momento de descontar los impuestos. “Después de pagar impuestos, el sueldo se quedaba en 1700 euros mensuales, un sueldo bajo siendo Irlanda, pero para empezar no estaba nada mal”, destacó.

Alberto, trabajador español en Irlanda: “Me pagan 1700 euros por mes por un trabajo fácil y los viernes salgo a las 12” TikTok - @albertopenela7

La afirmación resulta especialmente llamativa porque el propio trabajador considera que se trata de un salario modesto dentro del contexto irlandés. Sin embargo, para muchos jóvenes españoles la cifra se encuentra por encima de lo que pueden obtener incluso tras años de formación.

¿Qué revela este caso sobre la situación de los jóvenes en España?

La historia de Alberto conecta con una problemática mucho más amplia. Y es que la precariedad salarial en España afecta a trabajadores de todas las edades, pero los jóvenes suelen ser uno de los colectivos más expuestos.

A ello se suma una tasa de paro juvenil del 25,42% y la frecuente sobrecualificación de quienes logran incorporarse al mercado laboral.

La paradoja es evidente: mientras algunos graduados universitarios encuentran dificultades para acceder a empleos acordes con sus estudios, Alberto logró cobrar 1700 euros netos al mes en un puesto que, según sus propias palabras, “podría hacer cualquier persona” .

¿Qué datos explican la fuga de profesionales al extranjero?

La comparación se vuelve todavía más significativa cuando se observan los salarios iniciales de algunos titulados universitarios en España. Un estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo señala que conservadores y restauradores no alcanzan los 22.000 euros anuales tras años de formación. Logopedas y geógrafos ingresan alrededor de 21.000 euros al año, entre otros casos.

Estos datos ayudan a explicar un fenómeno que se repite desde hace años: la marcha de profesionales españoles hacia otros países en busca de mejores oportunidades.