Durante febrero, se vendieron 130.229 vehículos usados, informó la Cámara de Comercio Automotor (CCA). El volumen representa una caída del 12,6% contra los volúmenes comercializados el mismo mes de 2025. Es el segundo mes consecutivo de baja interanual (había sido del 9,98% en enero). De esta forma, en el primer bimestre, el mercado de autos de segunda mano totalizó 283.299 unidades, un 11,2% menos que el acumulado en los dos meses iniciales del año pasado. “Los volúmenes comercializados en el primer bimestre fueron atípicos”, expresó Alejandro Lamas, secretario de la CCA. Si bien, aclaró, febrero es estacionalmente el mes “más flojo de ventas de todo el año” (sic), agregó que “la baja es generalizada, incluso, en provincias uqe vienen con un ritmo sostenido de ventas”. Lamas planteó la necesidad de una “financiación más adecuada” para dinamizar el mercado. En 2025, según el informe de financiamiento de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara), las ventas con crédito de autos usados superó el 8% del total hasta mayo, con crecimientos interanuales de tres dígitos en los tres primeros meses (pico de 148,2% en marzo) pero hubo una abrupta desaceleración a 17,1% en el quinto mes. Desde junio, las ventas financiadas de vehículos de segunda mano pasaron a tener caídas interanuales. La mayor fue en noviembre (38,5%). La penetración sobre el mercado total se redujo gradualmente, de 7,8% en agosto a 5,7% en diciembre. La caída de las transferencias se enmarca en un año de retroceso para la venta general de vehículos. El sábado, la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) informó que en febrero los patentamientos de autos nuevos retrocedieron un 6%, a 42.277 unidades. Sumados a los datos que había difundido Acara sobre enero -último reporte que elaboró esa entidad tras la decisión del Gobierno de centralizar la información del mercado automotor-, eso supone un mercado acumulado de 108.357 ventas de coches 0 km, una caída del 3,6% contra el primer bimestre de 2025. El año pasado, los patentamientos subieron 47%, a más de 612.000 unidades, lo que marcó la mejor performance desde 2018. Para 2026, los ejecutivos del sector proyectaban un incremento de entre el 10% y el 15 por ciento. Por su parte, el mercado de usados fue récord en 2025. Se transfieron casi 1,89 millones de vehículos, un 8,1% más que en 2024 y por encima de la anterior marca histórica, de más de 1,85 millones en 2013. A pesar del bache en el arranque de 2026, la CCA no se resigna. “Somos optimistas para la recuperación en los próximos meses, encontrándonos ante un mercado de oferta con mucha más variedad de productos para poder elegir”, consignó Lamas. Por lo pronto, en febrero, el Volkswagen Gol y su sucesor Trend siguieron siendo el usado más vendido del país: 7311 transferencias en el mes. Segundo lugar es para Toyota Hilux (5078) y el tercero, de los Chevrolet Corsa y Classic (3703). Completan el listado VW Amarok (3507), Ford Ranger (3502), Ford EcoSport (2856), Toyota Corolla (2826), Peugeot 208 (2577), Fiat Palio (2497) y Ford Ka (2444).