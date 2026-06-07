Ya fue anunciado| La Línea 1 del Metro integró el noveno tren y brindará servicio en su recorrido completo a partir de este día. (Fuente: Alcaidía de Bogotá)

Pondrán en marcha el tren más veloz de América Latina: circulará a más de 350km/h y se convertirá en el orgullo del continente

Bogotá ha logrado un progreso notable en el fortalecimiento de su sistema ferroviario. El sistema de transporte urbano especificado en la Línea 1 del Metro ha incorporado su cuarto tren a las instalaciones en Colombia, lo que establece de manera oficial la fecha en la que se espera que el sistema inicie operaciones totalmente, concluyendo su trayecto en la Avenida Caracas. Este anuncio resalta el avance significativo de un proyecto de infraestructura que revolucionará la movilidad en la capital, proporcionando una fecha concreta a los ciudadanos de Bogotá.

La unidad recién llegada se encuentra actualmente en el patio taller de Bosa, donde se llevará a cabo una serie de pruebas técnicas. Además, el Distrito ha confirmado que el inicio de la operación comercial del sistema está proyectado para el 14 de marzo de 2028, lo que permitirá a todos los usuarios recorrer la línea de manera integral y sin interrupciones.

Metro de Bogotá: ¿cuándo comienza la operación total de la Línea 1?

La Línea 1 del Metro de Bogotá está planificada para comenzar su operación comercial completa el 14 de marzo de 2028. En esta fecha, el sistema proporcionará una conexión entre el suroccidente y el centro-norte de la ciudad, culminando su recorrido en la Avenida Caracas.

El cronograma de pruebas permitirá a los ciudadanos observar trenes en movimiento en varios tramos antes de la inauguración oficial del sistema. Este proceso es crucial para ajustar la operación y garantizar la seguridad de los usuarios.

Avance del Metro de Bogotá: Línea 1 comenzará operaciones el 14 de marzo de 2028 (foto: archivo).

Llegó el noveno tren del Metro a Bogotá: así será su impacto

La llegada del noveno tren representa un avance clave en la fase técnica del proyecto. Este avance reviste una importancia fundamental, dado que cada nueva unidad coadyuva a la expansión del proceso de pruebas estáticas y dinámicas, esenciales para la validación del funcionamiento de los sistemas eléctricos, de señalización y de control automático.

Este tren, que consta de seis vagones, arribó a la ciudad tras un extenso recorrido logístico que tuvo su inicio en Asia, continuó por el puerto de Cartagena y concluyó en el patio taller de Bosa, donde se llevará a cabo su ensamblaje y se someterá a rigurosas evaluaciones previas a su operación sobre rieles energizados.

Metro de Bogotá: así avanzan y dónde se hacen las pruebas de los trenes

Las pruebas se concentran en el patio taller de Bosa y en los tramos habilitados del viaducto. Allí se realizan ensayos sin pasajeros para comprobar el comportamiento del tren en condiciones reales de operación.

Las evaluaciones incluyen pruebas sin movimiento, recorridos controlados y circulación autónoma, fundamentales para preparar el sistema antes de su uso comercial y para cumplir con los estándares internacionales de transporte ferroviario urbano.

Metro de Bogotá: cuántos pasajeros moverá y cuál será su ruta

A continuación, se presenta una reestructuración de la información proporcionada:

El diseño tiene como objetivo optimizar la accesibilidad, revitalizar el entorno urbano y establecer al Metro como el eje fundamental de la movilidad en la ciudad.

La primera línea estará conformada por 16 estaciones elevadas, distribuidas a lo largo del recorrido para abarcar áreas estratégicas de Bogotá. Estas estaciones facilitarán la conexión directa entre localidades del suroccidente y el eje central de la capital, con una integración tarifaria al sistema de transporte público existente.

El recorrido completo finalizará en la Avenida Caracas, punto estratégico de integración con otros sistemas de transporte masivo, lo que facilitará los desplazamientos y reducirá significativamente los tiempos de viaje en la ciudad.

La administración distrital reiteró que el cronograma se mantiene y que, de ahora en adelante, Bogotá seguirá recibiendo nuevas unidades del Metro de manera periódica, acercando cada vez más el día en que el sistema entre en operación y cambie para siempre la forma de moverse por la capital.

Con la llegada del cuarto tren, el proyecto continúa avanzando tanto en obra civil como en componentes técnicos. Decenas de frentes de obra siguen activos en distintos puntos de la ciudad, mientras se completa la construcción del viaducto y se preparan los tramos para pruebas progresivas.

El modelo de producción y pruebas establecido garantiza la fabricación de trenes eléctricos modernos, que presentan un menor impacto ambiental y altos estándares de seguridad para los usuarios.

Los trenes de la Línea 1 son elaborados en China por una de las compañías ferroviarias más destacadas a nivel mundial. Cada unidad atraviesa rigurosos controles de calidad antes de ser trasladada a Colombia, donde se realiza un nuevo proceso de verificación técnica previo a su operación.

Línea 1 del Metro está diseñada para movilizar hasta 72.000 pasajeros por hora, lo que permitirá descongestionar corredores críticos del transporte público. En su operación plena, el sistema beneficiará diariamente a cerca de un millón de personas.