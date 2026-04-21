Este martes 21 de abril se cumple un año del fallecimiento del papa Francisco. Sus funerales tuvieron lugar cinco días más tarde y, hoy, sus restos descansan en la Basílica Papal de Santa María la Mayor del Vaticano, tal como él mismo dispuso. Según informó la Santa Sede, se lo homenajeará con distintos actos que tendrán lugar durante la jornada. Por otra parte, también se trata de una fecha para recordar muchos de los legados que el papa argentino dejó durante su liderazgo en la Iglesia católica. Muchos, inmortalizados en frases. Desde que fue nombrado obispo de Roma en 2013, Jorge Bergoglio se caracterizó por su humildad, por ser transgresor de las tradiciones religiosas en temas polémicos dentro del culto y por marcar la diferencia, ya sea por sus acciones o por los mensajes que entregó. Estas son algunas de las frases más resonantes e influyentes del papa Francisco a lo largo de su papado: 1. “Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?” 2. “La Iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales” 3. “Los responsables de abusos sexuales a menores rendirán cuentas” 4. “Evitar el embarazo no es un mal absoluto” 5. “Es mejor ser ateo que un mal cristiano” 6.“El internet es un regalo de Dios” 7.“Detrás de tanto dolor y destrucción se huele el tufo… del estiércol del diablo” 8. “Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano” 9. “Las noticias falsas nacieron en el Génesis” 10.“María, la ‘influencer’ de Dios” 11.“Lo que se construye sobre la base de la fuerza, y no sobre la verdad de la igual dignidad de todo ser humano, empieza mal y acabará mal” 12.“La globalización de la esperanza debe sustituir a la globalización de la exclusión y la indiferencia” 13.“Para ser padres no deben ser ‘como conejos’” 14.“El celibato voluntario no es una solución” 15. “Hagan ruido y respeten a los ancianos” Según informó la basílica, los actos de homenaje arrancarán a las 17.00 horas en la Capilla Paulina con el rezo del rosario. Luego, en el lado derecho de esa misma capilla, será descubierta una lápida conmemorativa que busca perpetuar el vínculo especial que unió al papa Francisco con la imagen de la Salus Populi Romani. La lápida, realizada en bronce, lleva una inscripción en latín de 160 caracteres en dos tamaños distintos. Su texto reza: “Francisco, Sumo Pontífice, que se detuvo 126 veces en devota oración a los pies de la Salus Populi Romani, por su voluntad descansa en esta Basílica Papal, 21 de abril de 2026, primer aniversario de su muerte”. A las 18.00 horas se celebrará la misa, en la que se dará lectura al mensaje del Papa León XIV, quien actualmente se encuentra en viaje apostólico por varios países de África. La ceremonia podrá seguirse en la pantalla gigante instalada en la fachada de la basílica, sobre la plaza de Santa María la Mayor, así como en streaming a través de Vatican News.