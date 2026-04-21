La Basílica de Luján este martes será el epicentro del homenaje nacional al Papa Francisco, a un año de su muerte, con una concurrencia política de primer nivel que reunirá a representantes del Gobierno Nacional y rivales de la oposición en un mismo recinto, en medio de crecientes tensiones. La misa comenzará a las 17 y estuvo organizada con coordinación de la Subsecretaría de Culto, a cargo de Agustín Caulo. Desde Balrcarce 50, la comitiva de ministros partió rumbo a la sede alrededor de las 15, mientras que el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general Karina Milei, hicieron lo propio más temprano en Israel. La figura institucional de mayor jerarquía en la ceremonia fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ejerce oficialmente en estos días la titularidad del Poder Ejecutivo por la gira internacional del Presidente. Sin embargo, ante el conocido distanciamiento de la vice con Milei, como representantes del Gobierno libertario asistirá una comitiva estará encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según pudo saber El Cronista, confirmaron asistencia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La lista revela una decisión política deliberada del Gobierno: acompañar institucionalmente un acto de carga simbólica en torno a una figura con la que el propio Milei tuvo una relación pública de confrontación antes de llegar a la Casa Rosada. Además, la ceremonia tendrá otra foto política que ratifica el liderazgo de Adorni, en medio de la avanzada judicial. Será la primera vez desde el 1 de noviembre de 2024 que Villarruel comparte un acto con el Gobierno Nacional por fuera de la apertura de sesiones del Congreso, ya que desde el acto por el 203° aniversario de la Policía Federal Argentina en Villa Lugano no se volvieron a compartir actividades. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también asistirá a la misa, lo que sumó una dimensión adicional al cuadro político del evento. La coincidencia entre el Ejecutivo nacional y el principal distrito gobernado por la oposición será una postal de convivencia poco frecuente ante el actual clima de tensión entre la Nación y la Provincia. Este mismo martes por la mañana el mandatario se presentó en los tribunales en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para abordar la demanda de la provincia a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), por más de $2,3 billones, en el marco del reclamo por las cajas previsionales no transferidas. PBA acumula un total de ocho reclamos presentados, que totalizan más de $15 billones, según informó el propio Kicillof después de la audiencia. A esto se le suma que el lunes a última hora, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, presentó una carta contra el ministerio de Capital Humano para reclamar el cobro de una deuda de $220.000 millones por el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Un dato clave es que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no figura en la lista de ministros para la ceremonia, pese a que el lunes preveían que podría llegar a asistir. Eso le hubiese agregado otro componente político al encontronazo, puesto que esta mañana su cartera se pronunció al respecto de los programas provinciales. En el comunicado difundido, aclararon que tanto el SAE como el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) son de responsabilidad provincial. “El Gobierno Nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares, siendo el 80% restante obligación provincial”, aclararon. “Cabe destacar que el Gobierno Nacional no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, se rechaza el intento de la PBA de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas”, redoblaron. Pettovello se mostró reunida con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, minutos antes de que comience la ceremonia por el Papa Francisco. El homenaje de Milei desde Jerusalén Mientras en Argentina se desarrollaba el acto en Luján, el presidente Milei realizó su propio homenaje desde Israel. A las 10:09 hora argentina, ingresó a la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, uno de los principales santuarios del cristianismo. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, quienes acompañaron al mandatario desde el comienzo de la gira el fin de semana. En el interior del templo, el Presidente encendió una vela en memoria del primer Papa argentino y guardó un minuto de silencio. Antes de retirarse, escribió un mensaje personal de reconocimiento a la figura de Jorge Mario Bergoglio. Luego, en su cuenta de la red social X, Milei publicó: “Aquí con el argentino más importante de toda la historia… Abrazo a la distancia Santo Padre”, junto a imágenes de su encuentro con el Papa en el Vaticano en 2024. En paralelo al gesto en el Santo Sepulcro, Milei firmó una carta dirigida al arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo D. Colombo, en la que expresó su expectativa de que la misa de aniversario produzca fruto en el pueblo argentino y pidió que, desde la Basílica de Luján, la Virgen proteja a toda la Nación. En el texto, el mandatario lo calificó como uno de los argentinos más trascendentes de la historia, en un tono notoriamente diferente al que había sostenido durante su campaña electoral, cuando llegó a referirse a Francisco en términos abiertamente críticos. El punto de inflexión fue en febrero de 2024, durante la canonización de Mamá Antula en Roma. En aquella oportunidad, el Papa desvió su silla de ruedas y cruzó el recinto para abrazar a Milei en la Basílica de San Pedro. Ese episodio marcó el cierre simbólico de la confrontación pública entre ambos y Milei recordó eso, en el marco del aniversario de su muerte. “En la misma visita le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande: “No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos”, relató el Presidente en sus redes sociales.