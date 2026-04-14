El reciente enfrentamiento entre el papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en abril de 2026, a raíz de las tensiones por la política exterior y el conflicto con Irán, ha vuelto a poner el foco en la relación entre el Vaticano y la Casa Blanca. Un antecedente directo de esa tensión se remonta a 2016, cuando el papa Francisco protagonizó un fuerte choque con Donald Trump en plena campaña electoral. El entonces candidato republicano defendía su plan de construir un muro en la frontera con México, lo que desató una respuesta inmediata del pontífice. La respuesta del pontífice fue inmediata y directa. Durante un vuelo de regreso al Vaticano tras su visita a México, Francisco lanzó una frase que tuvo repercusión mundial y que marcó el tono del conflicto entre ambos líderes. El origen del choque está en la propuesta de Donald Trump de levantar un muro fronterizo para frenar la inmigración. Esta medida fue uno de los pilares de su campaña presidencial y generó debate dentro y fuera de Estados Unidos. En ese contexto, el papa Francisco respondió con una declaración contundente: afirmó que una persona que piensa en construir muros y no puentes “no es cristiana”. La frase, pronunciada en febrero de 2016, se interpretó como una crítica directa a las políticas migratorias del candidato republicano y reflejó la postura del pontífice en defensa de los migrantes. La afirmación del pontífice se basa en su visión sobre la inmigración y los valores del Evangelio. Durante su pontificado, Francisco defendió de forma constante la acogida, la solidaridad y la protección de las personas migrantes. En ese marco, consideró que las propuestas centradas en levantar barreras físicas o simbólicas iban en contra de esos principios. Por eso, al ser preguntado por las ideas de Trump, insistió en que priorizar muros frente a puentes no encaja con el mensaje cristiano, sin entrar en recomendaciones políticas concretas. La reacción de Trump no tardó en llegar. El entonces candidato calificó las palabras del papa como “vergonzosas” y criticó que un líder religioso cuestionara la fe de una persona. Este cruce elevó la tensión entre ambos y generó un debate global sobre el papel de la religión en la política. Aunque un año después se produjo un encuentro en el Vaticano, las diferencias se mantuvieron. A lo largo del tiempo, el papa Francisco continuó criticando algunas políticas migratorias de Estados Unidos, lo que consolidó una relación marcada por el desacuerdo en temas clave como la inmigración y los derechos humanos.