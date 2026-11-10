El Papa León celebró una misa en el Monumento de los Españoles durante su viaje de 12 días a Sudamérica, en la primera visita papal a Argentina desde 1987, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026.

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Córdoba está expectante por la llegada de León XIV. Miles de fieles participaron de una vigilia en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). El pontífice celebrará allí su segunda misa en la Argentina, este martes a las 10, ante una multitud que llegó desde distintos puntos del país y del exterior.

Las puertas del predio fueron abiertas este lunes a las 17:40 y desde entonces el ingreso de personas fue incesante. Pasadas las 3 de la madrugada, ya había más de 250.000 fieles dentro de FAdeA, según informaron las autoridades al medio cordobés Cadena 3, mientras continuaba la llegada de peregrinos durante las primeras horas de este martes.

La magnitud de la convocatoria convirtió a FAdeA en el epicentro de la visita de León XIV a Córdoba. Las estimaciones oficiales apuntan a una convocatoria de hasta un millón de personas para la misa, que comenzará a las 10 y será otro de los momentos centrales de la gira del Papa por la Argentina.

Durante la noche, los fieles que llegaron al predio participaron de distintas actividades y espectáculos musicales. La vigilia contó con las presentaciones de Jairo y Jorge Rojas, además de Magui Olave, Q’ Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, que acompañaron la espera hasta la llegada del pontífice.

Miles de fieles participaron de una vigilia en Córdoba. Foto: captura de video.

Para quienes sigan el evento desde Buenos Aires y otros puntos del país, el Gobierno de Córdoba transmitirá en vivo la jornada a través de su canal oficial de YouTube.

Después de la misa, León XIV se trasladará al Arzobispado de Córdoba, ubicado en el centro de la ciudad. Allí está previsto que se asome al balcón de la sede para saludar a los fieles, en un gesto que tendrá como antecedente la visita de Juan Pablo II en 1987.

Luego, el pontífice se dirigirá a la Catedral de Córdoba, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y agentes de pastoral. Será otra de las actividades previstas para su paso por la provincia.

Una vez finalizada la agenda cordobesa, León XIV regresará a Buenos Aires para participar de la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Este miércoles, el Papa viajará a Luján, en su última jornada en Argentina.