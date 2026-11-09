El papa León XIV preside una misa en Argentina, en un altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles donde cientos de miles de personas lo recibieron en Buenos Aires (Argentina).

Tras su emotiva visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , el papa León XIV continó la agenda del segundo día de su histórica visita a la Argentina con una misa en el Monumento de los Españoles , en Palermo.

Según los primeros datos oficiales, cerca de 2.000.000 personas se aglomeraron en las inmediaciones del lugar para escuchar la Santa Misa este mediodía.

El presidente Javier Milei, junto a los principales funcionarios del gabinete, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, y autoridades nacionales, estuvieron presentes en la histórica ceremonia.

“Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros”, dijo León XIV al comenzar la Santa Misa.

En su homilía, el Papa reivindicó a la familia cristiana como “pilar” ante las precariedades de la sociedad actual.

En su primera misa en Argentina, ante las millones de personas que acudieron a la celebración y que también se agolparon en las calles para verlo pasar con el papamóvil, León XIV se concentró en la importancia de la familia para la transmisión de la fe.

El papa León XIV saluda desde el papamóvil a la multitud de fieles que lo recibe en Palermo. Mariano Sánchez

“Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”, advirtió.

“En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer”, expresó.

“Queridos hermanos, Cristo, con su resurrección, ya nos ha hecho espacio en su corazón: ¡reciban esta gracia en sus familias! Con Él y en Él cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país”, dijo a los devotos.

El Sumo Pontífice aseguró que “la historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”.

En esta línea, dijo que es la familia donde se transmite “la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada”.

“ No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada ; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, destacó.

De este modo, indicó que la fe se trasmite con gestos sencillos como “la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a Misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación”.

El papa preside una misa este lunes, en un altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles donde cientos de miles de personas lo recibieron en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Fuente: EFE JUAN IGNACIO RONCORONI

“Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas”, concluyó.