Ni Valencia ni Alicante: la playa cerca de Madrid ideal para combatir la ola de calor más potente del verano. Fuente: Shutterstock.

En esta temporada estival en España, miles de personas buscan lugares perfectos para escapar del calor y hacer turismo. Si bien las playas de la costa del Mediterráneo son cada vez más populares, existen otras opciones de destinos no tan conocidos que ofrecen las mismas comodidades y paisajes para aquellos que quieran disfrutar de una escapada en la temporada de verano.

Uno de ellos es el embalse de Alarcón, una enorme masa de agua rodeada de pinares, barrancos y paisajes ubicado en el interior de la provincia de Cuenca, que es considerado como una de las mejores alternativas a la playa tradicional.

Uno de los principales beneficios de este destino es la tranquilidad que ofrece, con espacios para disfrutar del verano sin la masividad del público que frecuenta otras regiones del país.

El embalse de Alarcón, un destino ideal para disfrutar la temporada de verano

Este embalse fue construido sobre el río Júcar y finalizado en el año 1955, configurándose como uno de los embalses de mayor importancia del país. Además, constituye una pieza fundamental para la regulación hídrica de una gran parte de la cuenca del Júcar.

Más allá de su función hidráulica, el pantano se convirtió en un paraíso para el turismo de naturaleza. Incluso, su paisaje recuerda a una costa lacustre más que a un embalse debido a sus grandes dimensiones. La región cuenta con aguas que se extienden entre las colinas, bosques mediterráneos y formaciones rocosas que crean pequeñas calas, entrantes y zonas de baño.

Ni Valencia ni Alicante: la playa cerca de Madrid ideal para combatir la ola de calor más potente del verano. Fuente: Shutterstock.

Asimismo, el panorama se completa con la presencia de Alarcón, considerado como uno de los pueblos más bellos de la comunidad Castilla-La Mancha. Este pequeño municipio cuenta con un patrimonio histórico singular, con castillos medievales, iglesias, plazas y estrechas calles empedradas que enaltecen la experiencia.

Qué actividades pueden realizarse en el embalse de Alarcón

Dentro de las actividades recreativas que suelen realizarse en este embalse, sus dimensiones permiten el desarrollo de piragüismo, paddle surf, navegación recreativa o pesca deportiva.

Si bien la navegación a motor está regulada, determinadas zonas permiten disfrutar de embarcaciones de recreo en un entorno atractivo para aquellos que priorizan la tranquilidad. Asimismo, la ausencia de urbanizaciones o desarrollos turísticos masivos en el perímetro de la región contribuye a mantener una sensación de naturaleza pura que no ofrece otros destinos turísticos.

Además, Alarcón también cuenta con múltiples actividades terrestres para los amantes del senderismo y observación de la fauna local. Por ejemplo, los caminos que recorren la ribera permiten descubrir pinares, zonas agrícolas tradicionales y miradores naturales desde los cuales se puede acceder a vistas panorámicas sobre el embalse y el casco histórico del pueblo.

Por otro lado, los cortados rocosos que rodean al embalse funcionan como refugio para diversas aves rapaces, por lo que es común observar buitres leonados planeando sobre el valle, además de especies características del interior peninsular.

En cuanto a la gastronomía del lugar, la visita ofrece la oportunidad para disfrutar de la cocina tradicional conquense. Por lo tanto, es habitual encontrar especialidades como el morteruelo, el ajoarriero, los gazpachos manchegos, carnes de caza o los embutidos artesanos en los restaurantes de la zona.

Cómo llegar al embalse de Alarcón desde Madrid

El embalse de Alarcón se encuentra en la provincia de Cuenca, cerca de la autovía A-3 y de la antigua carretera N-III. Debido a sus dimensiones, cuenta con diferentes accesos, por lo que antes de iniciar el viaje conviene comprobar qué zona de baño, mirador o área recreativa se desea visitar.

Desde Madrid, la opción más cómoda es viajar en coche por la autovía A-3 en dirección a Valencia. El trayecto hasta el municipio de Alarcón es de aproximadamente 190 kilómetros y suele completarse en unas dos horas, aunque la duración puede variar según el tráfico y el punto concreto del embalse elegido.

Ni Valencia ni Alicante: la playa cerca de Madrid ideal para combatir la ola de calor más potente del verano. Fuente: Shutterstock

También es posible viajar en tren desde Madrid hasta la estación de Cuenca Fernando Zóbel. Los servicios de alta velocidad conectan ambas ciudades en alrededor de una hora. Sin embargo, Alarcón no dispone de estación ferroviaria, por lo que desde Cuenca será necesario continuar por carretera durante unos 72 kilómetros, ya sea en coche de alquiler, taxi o mediante una combinación de autobuses.

El embalse de Alarcón se posiciona como un destino turístico atractivo que combina historia, naturaleza y paisajes deslumbrantes en un entorno que todavía no goza de un público masivo. La tranquilidad y calma del espacio son algunas de sus características que atraen a quienes quieren disfrutar del verano en un entorno diferente al tradicional.