Este viernes, 3 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 8494 - Cementerio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 3 de julio

1° 8494 11° 7095 2° 1321 12° 6385 3° 7212 13° 7352 4° 1056 14° 1135 5° 1042 15° 9005 6° 4868 16° 7912 7° 2256 17° 5754 8° 7184 18° 7135 9° 9033 19° 2591 10° 6344 20° 0508

¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con El Cementerio suele simbolizar cierres, duelo y la necesidad de dejar atrás lo que ya no sirve.

También puede aludir a una etapa de introspección y renacimiento, honrando recuerdos mientras abres espacio a nuevos comienzos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.