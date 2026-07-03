La previa del duelo de Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial de la FIFA 2026 no sólo enciende las expectativas de los argentinos ante una posible clasificación sino que también despierta algunas dudas respecto a uno de los temas más comentados durante este torneo: cuál es el canal que transmite el partido con menos delay.

La convivencia entre la televisión abierta, el cable, los servicios satelitales y hoy las plataformas de streaming han dejado expuestas las diferencias de velocidad en que se emiten estos eventos, con posibilidades de que algunos goles se griten primero según el servicio que se esté utilizando.

Si bien no es un fenómeno nuevo, el Mundial 2026 volvió a dejar en evidencia esta problemática que muchos fanáticos del fútbol atraviesan a lo largo del año incluso alentando a los clubes de los cuales son hinchas.

Qué canal tiene menos delay para ver Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026

Quienes buscan ver Argentina vs Cabo Verde con la menor demora posible tienen una opción que se destaca sobre el resto, según las mediciones realizadas durante las transmisiones del Mundial 2026.

¿Cuál es el canal que tiene menos delay para ver Argentina vs. Cabo Verde? (Foto: Archivo)

La alternativa más rápida disponible en Argentina es DSports mediante el servicio satelital tradicional de DirecTV. De acuerdo con esas mediciones, la señal registra una demora estimada de apenas entre dos y tres segundos respecto de la referencia utilizada para el análisis.

Detrás aparecen otras opciones con muy buen desempeño:

DSports por DirecTV satelital : entre 2 y 3 segundos.

Telefe por televisión abierta : entre 4 y 5 segundos.

TyC Sports y TV Pública: entre 6 y 7 segundos.

Las plataformas de streaming son las que presentan mayor retraso

Las mayores diferencias de tiempo se observan en los servicios de streaming que transmiten los partidos a través de internet.

Plataformas como DGO, Flow y Disney + y otras aplicaciones similares pueden acumular entre 20 y 40 segundos de retraso respecto de las transmisiones más rápidas disponibles.

Ese margen puede provocar que quienes siguen el partido desde celulares, tablets o Smart TV conectados a internet reciban spoilers involuntarios mediante redes sociales, grupos de WhatsApp o incluso por los festejos provenientes de otras viviendas.

¿Cuál es el motivo del delay?

Cabe destacar que existen distintos procesos tecnológicos en lo que concierne a las emisiones televisivas que hacen que algunas cadenas o plataformas presenten mayores demoras en la transmisión.

El menor delay en las señales satelitales se explica porque la misma atraviesa un proceso de distribución más directo. Una cuestión que no ocurre con los servicios de streaming, que deben adaptar y enviar el contenido a una gran cantidad de dispositivos conectados al mismo tiempo, un proceso que puede sumar segundos de espera y verse afectado por la calidad de la conexión o el estado de la red.