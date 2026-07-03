Durante este viernes, 3 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 3 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9844 - La Cárcel

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio

1° 9844 11° 3436 2° 8387 12° 5755 3° 1509 13° 6627 4° 4048 14° 7481 5° 7486 15° 5496 6° 4404 16° 0980 7° 4514 17° 7006 8° 3260 18° 8928 9° 6616 19° 5760 10° 7560 20° 3963

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de encierro, límites o falta de libertad.

También puede indicar culpa, miedo al castigo o necesidad de asumir responsabilidades y cambiar.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.