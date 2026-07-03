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Durante este viernes, 3 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 3 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9844 - La Cárcel

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio

 1°9844 11°3436
 8387  12°5755
 3°1509 13°6627 
 4048  14°7481 
 7486  15°5496 
 6°4404  16°0980
 4514  17°7006 
 3260  18°8928 
 6616  19°5760 
 10°7560 20°3963 

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¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de encierro, límites o falta de libertad.

También puede indicar culpa, miedo al castigo o necesidad de asumir responsabilidades y cambiar.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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