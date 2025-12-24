En un contexto de costos elevados y necesidad de financiamiento, los préstamos personales se convierten en una herramienta fundamental para cubrir gastos grandes o imprevistos.

Ahora, el Banco Provincia relanzó su línea de créditos con montos de hasta $ 50.000.000, tasa fija, acreditación en 24 horas y gestión digital o presencial, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

¿Cómo funcionan los préstamos del Banco Provincia?

EL plan de préstamos personales incluye plazos de 12 a 60 meses, con una tasa fija desde el 79% anual, lo que brinda previsibilidad en el pago de las cuotas. Por ejemplo, un préstamo de $ 5.000.000 a 60 meses implica una cuota aproximada de $ 336.506, posicionando a la entidad entre las más competitivas del mercado.

Además, el trámite es simple y rápido ya que se puede gestionar desde Cuenta DNI, Home Banking o BIP Móvil. Una vez aprobado, el dinero se acredita en 24 horas.

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos personales del Banco Provincia?

Los créditos están disponibles para clientes que perciban sus haberes en el Banco Provincia , incluyendo:

Agentes de la Administración Pública nacional, provincial y municipal.

Empleados del sector privado que cobren su sueldo a través del banco.

Jubilados y pensionados de ANSES y cajas previsionales bonaerenses.

Ex combatientes de Malvinas que perciban pensión provincial.

No hay límite de edad para solicitar el préstamo, aunque la aprobación está sujeta a evaluación crediticia.

¿Cómo solicitar el crédito?

Existen dos modalidades:

Digital : desde Home Banking, BIP Móvil o Cuenta DNI, donde aparece la oferta personalizada.

Presencial: en cualquiera de las más de 400 sucursales del Banco Provincia.

El crédito es de libre destino, sin gastos de otorgamiento, y puede devolverse en hasta 48 meses. Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta asociada, y también se pueden pagar por ventanilla o vía online.