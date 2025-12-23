En esta noticia Créditos de hasta $ 28 millones para comprar autos y motos: cuáles son los requisitos

El jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció en las últimas horas el lanzamiento de una nueva línea de crédito para la compra de unidades eléctricas o híbridas enchufables 0 km para titulares de taxis, remises y motos de delivery.

El préstamo se otorgará a través del Banco Ciudad: en el caso de los autos, con montos de hasta $ 28 millones y a un plazo máximo de 48 meses, con una tasa fija del 20% (TNA).

Para la compra de motos el monto máximo es de $2.800.000, con plazo de 36 meses y tasa fija del 22,5% (TNA). Para el tope de financiación, la cuota inicial es de $101.000.

En ambas líneas, la financiación cubre hasta el 70% del valor del vehículo y se establece una relación cuota–ingreso estimada del 30%

“Lanzamos créditos especiales, a través del Banco Ciudad, para que los titulares de taxis, remises y motos de delivery puedan comprar vehículos eléctricos e híbridos enchufables 0 km”, señaló Macri en sus redes sociales.

El jefe de gobierno porteño sostuvo que “en las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano. Reduce el impacto ambiental, baja costos para quienes manejan todos los días y al ser totalmente silenciosa, mejora la vida en la Ciudad”.

“En 2025 dimos un gran paso para que el sector privado pueda sumar estaciones de carga. Hoy, los eléctricos no pagan patente y los híbridos tienen dos años de exención”, añadió.

Macri afirmó que “esta iniciativa forma parte de una agenda integral de electromovilidad que nos acerca a la ciudad que queremos: más moderna y competitiva”.

