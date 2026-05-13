El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alertas en el sur argentino tras anticipar un extenso período de inestabilidad climática que afectará a Ushuaia y gran parte de Tierra del Fuego durante varios días consecutivos. Según el pronóstico oficial, entre el martes 12 y el viernes 15 se esperan lluvias persistentes, tormentas intermitentes y fuertes ráfagas de viento que podrían complicar actividades al aire libre, eventos y la circulación en distintos sectores de la provincia. Además, las condiciones meteorológicas llegarán acompañadas por temperaturas muy bajas y cielo completamente cubierto durante gran parte de la semana. El fenómeno impactará principalmente sobre: De acuerdo con el reporte meteorológico, el período más inestable comenzará el martes y se extenderá durante más de 72 horas consecutivas. Las probabilidades de precipitaciones oscilarán entre el 40% y el 70% en distintos momentos del evento climático. El SMN prevé que el tramo más complicado se desarrollará entre el miércoles 13 y el viernes 15. Para esos días se esperan: Las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 70 y 78 km/h en algunos sectores de Tierra del Fuego, especialmente durante el viernes. Además de las precipitaciones, el pronóstico muestra un importante incremento en la intensidad del viento. Las ráfagas más fuertes podrían generar complicaciones en: Por eso, no descartan posibles cancelaciones o modificaciones en actividades programadas para esos días. Las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente a partir del sábado 16. Sin embargo, el frío continuará presente en la región con temperaturas mínimas cercanas a 1°C y máximas que apenas alcanzarían entre 4°C y 8°C. Aunque disminuirán las lluvias, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del fin de semana. Frente a este escenario climático, especialistas recomiendan: