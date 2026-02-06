El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, aseguró que el nivel de morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales alcanzó cifras que no se veían desde finales de la convertibilidad. “La gente no está pudiendo cubrir los pagos mínimos de tarjetas de crédito ni los préstamos personales”, afirmó y alertó que el fenómeno tiene escasos antecedentes históricos. “Hay que ir a los años 90 para encontrar niveles más altos de morosidad en las familias”, señaló. Y dijo que esta situación se vincula directamente con el impacto del programa económico nacional. “Lo que vemos mes a mes es la destrucción de los puestos de trabajo, precarización y salarios sistemáticamente por debajo de la inflación”, sostuvo. A ese escenario, se suman aumentos en tarifas y servicios públicos que “forman un combo muy difícil de sostener”. Cuattromo advirtió que el endeudamiento se profundiza por el uso de herramientas digitales que, “en muchos casos apoyadas en ventajas regulatorias”, permiten obtener crédito de manera inmediata, muchas veces sin los controles adecuados. “Los créditos que dan muchas fintech no están sujetos a las mismas regulaciones de los bancos y terminan cobrando tasas más altas, lo que también impacta en este nivel de morosidad”, dijo. El presidente de la banca pública bonaerense detalló: “Hay billeteras que permiten fondear una cuenta a la vista cargándolo como un consumo en la tarjeta de crédito. Eso en un banco no se puede hacer: uno no puede utilizar su tarjeta de crédito para cargar plata en la caja de ahorro, porque existe una regulación que lo prohíbe para proteger al usuario”. “En Argentina, de cara a los usuarios de servicio financiero, hay diferente normativa para un banco y para lo que es una billetera, que tiene una norma que es de proveedor de servicio de pago. Ese tipo de desequilibrios normativos distorsiona el endeudamiento de las familias”, explicó. Y agregó: “Mucha gente toma deuda sin querer, porque se la presentan de manera engañosa y simple”. El funcionario también remarcó la necesidad de profundizar la educación financiera: “Sin capacitación, las innovaciones que hoy ofrece el sistema financiero pueden generar un problema grave de exclusión, porque hay mucha gente que no tiene la experiencia ni el conocimiento de cómo relacionarse con estas herramientas”. Por último, comparó ese escenario con el funcionamiento de Cuenta DNI, la billetera de la banca pública bonaerense. “Podemos ofrecer créditos, plazos fijos y otras operaciones, pero con todas las regulaciones y protecciones que la banca exige”, resaltó, en contraste con prácticas que —dijo— hoy compiten de manera desleal. Cuattromo concluyó con una síntesis contundente sobre el clima social: “Las familias acumulan deudas que no pueden pagar, y lo que vemos es mucha angustia”.