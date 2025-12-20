El analista financiero Salvador Di Stefano desglosó lo que espera de la economía argentina en el corto y mediano plazo y calculó cuánto podría valer el dólar en 2026. El especialista, también conocido como “Gurú del Blue”, anticipó que “se romperá la maldición de los años pares” e identificó los dos pilares que impulsarán el crecimiento del país.

En diálogo con Radio El Observador, Di Stefano explicó que el concepto ´maldición de los años pares´ apuntaba a un esquema donde el gasto público del Estado crecía en años impares (electorales) para incentivar el consumo y que generaba un crecimiento que terminaba cayendo durante el año par siguiente.

Sin embargo, para el analista, este ciclo ha llegado a su fin: “Se rompe la maldición”. A su juicio, la ausencia de la incertidumbre electoral y con un modelo ya asentado acentuarán las condiciones para una expansión de la inversión privada, el crédito y la llegada de capitales externos a través del RIGI.

Dólar 2026: el Gurú del Blue le puso precio a la divisa con el nuevo esquema cambiario

En ese contexto, aseguró que el dólar “no será una preocupación” y pronosticó de cuánto será la cotización para mitad del próximo año. Según las proyecciones del especialista, basadas en el nuevo ajuste de bandas por inflación a partir del 1 de enero y la proyección de inflación del Banco Central, el techo del dólar para julio de 2026 se ubicaría en torno a los $1.736.

“ Con la metodología vieja, el techo de la banda estaría en 1.635 . O sea que la diferencia son 101 pesos. O sea, la diferencia es mínima”, añadió. En ese sentido, Di Stefano ratificó que elegir a la divisa norteamericana como un mecanismo de ahorro es una mala decisión.

“ El dólar estaba a 1450 en octubre, noviembre y sigue igual hoy. Es mucho ruido y pocas nueces. Todo el mundo está hablando del dólar y con el dólar no pasa nada”, insistió. Y lanzó un contundente consejo a los ahorristas: “No compren dólares y si tienen, vendanlos y comprense cosas".

Los dos motores del crecimiento para 2026

Asimismo, el Gurú del Blue aseguró que el país está entrando en una nueva etapa de crecimiento genuino y lo atribuyó a dos factores. Por un lado, proyectó una producción agrícola récord de 150 millones de toneladas. Puntualmente, destacó que habrá 30 millones de toneladas de trigo (frente a los 16-17 históricos) y 60 millones de maíz. “Nos van a salir dólares por las orejas”, afirmó.

A esto le sumó el impacto de Vaca Muerta, con la finalización del oleoducto que, a su entender, permitirá un ingreso masivo de divisas por exportación de petróleo. “El año que viene vamos a exportar 100.000 millones de dólares“, sostuvo.

Por último, puso la lupa sobre tres hechos puntuales que marcarán el cierre del año:

Leyes impositivas: a su juicio, la aprobación del Presupuesto 2026 , la ley de Inocencia Fiscal y la reducción de impuestos para autos y motos incentivará el consumo y la inversión. a su juicio, laincentivará el Crédito internacional: la confirmación del repo por entre u$s 5.000 y 7.000 millones. Alianza estratégica: el viaje de Milei a EE.UU. para firmar un acuerdo comercial clave para la Argentina.

“Si terminamos diciembre con estas tres noticias, a Milei le pueden dar vacaciones durante todo enero y que se quede tranquilo porque tiramos 180 días para adelante”, completó.