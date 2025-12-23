En un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo una barrera para millones de personas en América Latina, Anticipo emerge como una de las fintech más disruptivas del ecosistema Argentino. Con una propuesta 100% digital y una visión centrada en la inclusión financiera real, la compañía busca redefinir el modo en que los usuarios se relacionan con el dinero, el crédito y la tecnología en la región

Préstamos con 0% de interés: cómo funciona el modelo de Anticipo

En un movimiento sin precedentes, Anticipo se convirtió en la primera empresa en Latinoamérica en ofrecer préstamos online con 0% de interés, sin costos asociados. Con presencia en Argentina y Colombia y planes expansivos en la región, este modelo de micro préstamos elimina por completo los cargos financieros, asegurando que el usuario devuelva exactamente el monto recibido, sin comisiones ocultas ni gastos adicionales.

La iniciativa representa mucho más que una estrategia comercial. Anticipo busca posicionar el crédito como una herramienta de apoyo social y financiero, y no como una carga, marcando un cambio de paradigma en la relación entre las fintech y sus usuarios.

Inclusión sin barreras: préstamos sin consultar el buró

Otro de los diferenciales clave de Anticipo es su política de inclusión sin exclusiones. La empresa otorga micro prestamos sin consultar el historial crediticio de los solicitantes, lo que permite que personas sin antecedentes financieros o con un pasado negativo puedan acceder a capital en minutos.

En una región donde más del 40% de los adultos no tiene acceso a servicios financieros formales, este modelo representa una puerta de entrada al sistema crediticio. Más aún, convierte al crédito en una herramienta para empezar de nuevo, impulsando la movilidad social y la independencia económica.

Fundada por Diego Wolfsohn, Sebastián Joaquín y Nicolás Wolfsohn, Anticipo se posiciona como una alternativa ágil, transparente y socialmente responsable dentro del mercado de los microcréditos personales. Su objetivo no es solo ofrecer financiamiento rápido, sino democratizar el acceso al crédito y fomentar la construcción de historial financiero para quienes el sistema tradicional suele dejar fuera.

Construyendo futuro: historial crediticio para todos

La misión primordial de Anticipo es clara: crear oportunidades donde antes había exclusión. Su propósito es acompañar a cada usuario en el desarrollo de su historial crediticio, habilitando una relación más sólida y responsable con las finanzas personales.

Con procesos 100% digitales, tiempos de respuesta mínimos y una plataforma intuitiva, la fintech ofrece una experiencia centrada en la transparencia, la agilidad y la confianza. Así, busca no solo responder a una necesidad puntual de liquidez, sino también educar financieramente y fortalecer las bases para un futuro bancario más inclusivo.

Anticipo forma parte de una nueva generación de fintech latinoamericanas que entienden al crédito como un motor de transformación social. Su modelo combina tecnología predictiva, análisis alternativos de datos y una experiencia completamente digital para atender una necesidad concreta: brindar crédito justo, accesible y humano.

En un mercado en plena expansión, donde la digitalización y la inclusión se vuelven sinónimos de progreso, Anticipo no solo se adapta al cambio: lo impulsa.