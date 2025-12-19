A partir de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las prohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que impacta inmediatamente en los plazos fijos. Esta decisión incentivó una competitividad activa entre los bancos, que ahora persiguen captar y afianzar clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben saber sobre las tasas que ofrecen las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,875 % $ 9.375 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,8333333 % $ 9.166,7 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,7083334 % $ 8.541,7 Banco Bica 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco CMF 2,25 % $ 11.250 Banco Comafi 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco de Corrientes 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Córdoba 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de Chubut 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco del Sol 2 % $ 10.000 Banco Dino 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Hipotecario 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Meridian 2,25 % $ 11.250 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,25 % $ 11.250 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,25 % $ 11.250

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 22,5 % 24,971637 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 22 % 24,359658 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 25 % 28,073156 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 20,5 % 22,540163 % Banco Bica 29,333398 % 29,333398 % Banco CMF 27 % 30,605 % Banco Comafi 23 % 25,586376 % Banco de Corrientes 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Córdoba 25 % 28,073156 % Banco de Chubut 23,5 % 26,20389 % Banco del Sol 24 % 26,82418 % Banco Dino 22 % 24,359658 % Banco Hipotecario 22 % 24,359658 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 27 % 30,605 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 27 % 30,605 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 27 % 30,605 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: