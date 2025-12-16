Otorgan créditos de $ 2 millones para irse de vacaciones y disfrutar el verano: cómo solicitarlos Fuente: Shutterstock

Con la temporada de verano a punto de comenzar, muchos destinos turísticos se preparan para recibir al público y recientemente el Banco de la Provincia de Buenos Aires lanzó una línea de créditos para poder vacacionar en diferentes destinos del territorio.

Créditos de $ 2.000.000 para las vacaciones: cómo acceder

El Banco de la Provincia de Buenos Aires sacó una nueva promoción para sus clientes y brindará la posibilidad de sacar créditos personales de hasta $ 2.000.000 para disfrutar durante la temporada de verano, a través del nuevo sistema “Préstamo Acá”.

El beneficio se puede aplicar en hoteles, servicios turísticos y balnearios de los más de 140 comercios adheridos al programa. Para solicitarlo, los clientes deben hacerlo desde el portal de Cuenta DNI o Home Banking BIP de manera 100% digital.

Cómo solicitar los créditos para las vacaciones de Banco Provincia

Los préstamos personales que brinda el Banco de la Provincia de Buenos Aires pueden financiarse en 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas, con un tope de $ 2.000.000.

Por su parte, para poder aplicar se deberán seguir los siguientes pasos:

Consultar el servicio de una empresa adherida (como puede ser la reserva de un alojamiento o alquiler de carpa en un balneario).

El comercio ofrece el préstamo con condiciones personalizadas.

En caso de aceptarlo, se recibirá la oferta cerrada para confirmar desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Cerrar la operación y disfrutar del servicio seleccionado.

De cuánto es la tasa de interés y cómo se paga el crédito

La entidad bancaria de la provincia de Buenos Aires informó que las cuotas de los créditos personales para aprovechar en la temporada de verano 2026 se debitarán automáticamente del dinero en la cuenta, por lo que es importante contar con fondos en la fecha del pago.

De tal modo, la tasa de interés se compondrá de la siguiente manera:

Clientes con haberes en el Banco: desde 56% TNA fija .

Clientes sin haberes en el Banco: desde 65% TNA fija.

En qué destinos se puede usar el préstamo

Dentro de la red de comercios adheridos en el programa Préstamo Acá se encuentran hoteles y balnearios de diferentes destinos turísticos.

De tal modo, se podrá aprovechar en Mar del Plata, Mar de Ajó, Villa Gesell, Valeria del Mar, San Bernardo, Necochea, Monte Hermoso, Miramar, Bahía Blanca, Azul, Tornquist, Tandil, Sierra de la Ventana, Atlántida, Balcarce, Batán, Bolívar, Costa Azul, La Plata, Junín, Puán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.