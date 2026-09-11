El petróleo superó los u$s 100 por barril, en un contexto de alta volatilidad y preocupación por posibles complicaciones en el suministro. El Brent llegó a operar cerca de u$s 110 y el WTI también se ubicó por encima de u$s 100.

La suba estuvo vinculada con las dudas acerca del abastecimiento global. Los ataques sobre buques y las restricciones en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb subieron el riesgo de interrupciones en el transporte de crudo y combustibles. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía advirtió sobre una menor producción y una mayor presión sobre el mercado de productos refinados, especialmente el diésel.

Este escenario puede generar oportunidades para quienes ya invierten en petróleo o quieren comenzar a hacerlo, pero no todos los instrumentos ofrecen la misma exposición.

Algunos siguen futuros de petróleo, otros representan acciones de empresas y otros son títulos de deuda, pero veámoslo más de cerca para ver qué puede convenir más.

Cómo aprovechar la suba del petróleo e invertir desde Argentina

Algunos de los instrumentos disponibles siguen la evolución de los futuros del crudo, otros reflejan el desempeño de empresas y otras representan deuda corporativa, pero es mejor verlo en detalle.

Cedear de USO: exposición a futuros del WTI

El Cedear de USO representa al United States Oil Fund, un ETF que busca seguir los movimientos diarios del petróleo WTI mediante contratos de futuros.

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Su rendimiento puede diferir del precio inmediato del petróleo debido, entre otros factores, a la renovación de los contratos de futuros y a la estructura de la curva de vencimientos.

En Argentina, el precio del Cedear en pesos también está influido por la cotización del activo subyacente en el exterior y por el tipo de cambio implícito del mercado local.

Cedear de XLE

El Cedear de XLE representa al Energy Select Sector SPDR Fund, un ETF que sigue un índice de empresas energéticas estadounidenses.

BYMA describe el fondo como una cartera que incluye compañías vinculadas con la producción de petróleo y gas, la perforación y otros servicios relacionados.

XLE no replica directamente el precio del crudo

Su cotización depende del valor y de los resultados de las empresas que integran el fondo, además de factores como la producción, los márgenes, los dividendos, el endeudamiento y la evolución general del mercado accionario.

Una suba del petróleo puede favorecer a algunas compañías del ETF, pero XLE y el barril pueden mostrar variaciones diferentes.

Cedear de PRIO3

BYMA informó la incorporación del Cedear de Petro Rio, actualmente asociada con la marca PRIO, para su negociación en el mercado argentino. El activo subyacente utiliza el ticker brasileño PRIO3.

Este Cedear representa una acción de una compañía petrolera, no el precio del WTI o del Brent. Su cotización depende del petróleo, pero también de la producción, los costos, las reservas, las inversiones, la deuda y los resultados de la empresa.

Acciones argentinas

Las acciones de YPF y Vista Energy permiten invertir en compañías vinculadas con la producción de hidrocarburos en Argentina.

Un petróleo internacional más caro puede favorecer a las empresas productoras, pero sus acciones también dependen de la producción, los costos, las inversiones, la infraestructura, la regulación, las exportaciones, el tipo de cambio y las condiciones del mercado argentino .

Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur también están relacionadas con el sector energético, pero no las presento como instrumentos de exposición directa al precio del petróleo. Sus negocios incluyen actividades diferentes y deben analizarse de manera individual.

Futuros y opciones sobre WTI

A3 Mercados ofrece futuros y opciones sobre petróleo WTI. El activo subyacente de los futuros es el petróleo crudo WTI de NYMEX y cada contrato equivale a 10 barriles.

Los futuros se cotizan y negocian en dólares, no tienen entrega física del petróleo y se liquidan financieramente . Al vencimiento, se paga o recibe la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final. Las diferencias diarias se acreditan o debitan según las reglas de compensación aplicables.

Las opciones tienen como subyacente un contrato de futuros sobre WTI. El comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de ejercer la opción bajo las condiciones establecidas en el contrato. La operatoria exige garantías y contempla diferencias diarias.

Por sus características, los futuros y las opciones pueden utilizarse para cobertura o para tomar posiciones sobre el precio del petróleo, pero requieren conocer los vencimientos, los márgenes, las garantías y el riesgo de apalancamiento.

Obligaciones negociables energéticas

Las obligaciones negociables representan deuda emitida por empresas. Una compañía energética puede utilizar estos instrumentos para financiar proyectos de producción, transporte, refinación o infraestructura, lo que no quiere decir que el instrumento replique el precio del petróleo.

El inversor tiene derecho a recibir los pagos previstos en los términos y condiciones de cada emisión, siempre que el emisor cumpla sus obligaciones.

Para tenerlos en cuenta, es clave considerar la moneda, la tasa, el vencimiento, las amortizaciones, las garantías, la legislación aplicable, la liquidez y la capacidad de pago de la empresa.

Invertir en petróleo: qué representa cada instrumento disponible

Instrumento Exposición principal Cedear de USO Futuros sobre petróleo WTI Cedear de XLE Acciones de empresas energéticas estadounidenses Cedear de PRIO3 Una compañía petrolera brasileña Acciones de YPF y Vista Energy Empresas vinculadas con hidrocarburos en Argentina Futuros y opciones sobre WTI Derivados sobre el precio del petróleo Obligaciones negociables energéticas Deuda corporativa de empresas del sector

Esta semana, el Brent y el WTI se ubicaron por encima de u$s 100, mientras el mercado evaluaba el riesgo de interrupciones del suministro y dicha suba fue acompañada por una fuerte volatilidad.

En este escenario, hay que tener presente que un instrumento basado en futuros, como USO, puede reaccionar de manera más directa a los movimientos del crudo.

Las acciones petroleras pueden beneficiarse de mayores precios, pero también están expuestas a riesgos empresariales y bursátiles.

Los futuros y las opciones permiten tomar posiciones o realizar coberturas, aunque con mayores exigencias operativas.

La cotización por encima de u$s 100 no constituye, por sí sola, una señal de compra dado que una reducción de las tensiones o una normalización del suministro podría provocar una corrección rápida.