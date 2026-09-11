Los trabajadores judiciales llevarán adelante este viernes 11 de septiembre un paro nacional de 24 horas, como parte del plan de lucha convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

La medida alcanzará a distintas dependencias de la Justicia Nacional y Federal, aunque su impacto podrá variar de acuerdo con cada jurisdicción.

La convocatoria tiene alcance nacional, pero no significa que los trabajadores judiciales de todas las provincias adhieran de manera automática a la protesta.

En paralelo, el paro de los judiciales no modifica el funcionamiento del transporte público, por lo que colectivos, trenes y subtes continuarán prestando servicio con normalidad.

¿El paro afecta a todos los judiciales de Argentina?

La protesta está impulsada por la UEJN y alcanza principalmente a trabajadores de la Justicia Nacional y Federal.

Por eso, el impacto puede variar según la jurisdicción y la dependencia. En determinadas provincias y ciudades ya se confirmó la adhesión de trabajadores judiciales, mientras que la situación de los poderes judiciales provinciales puede depender de sus propios gremios y de las medidas que adopten.

En Mar del Plata, por ejemplo, los trabajadores de la Regional 4 de la UEJN confirmaron su adhesión al paro de este viernes.

La protesta se da en medio de reclamos por recategorizaciones, salarios y falta de personal en los juzgados federales.

¿Qué servicios de la Justicia estarán interrumpidos?

Paro de la Justicia este viernes 11 de septiembre.

Durante la jornada, el principal impacto estará en la atención administrativa y en la actividad habitual de las dependencias judiciales cuyos trabajadores adhieran.

Los representantes gremiales aclararon que el paro no significará el abandono de las situaciones urgentes. Habrá guardias y funcionarios encargados de atender las urgencias y a los letrados, mientras que el personal administrativo adherirá a la medida.

Esto implica que determinados trámites y gestiones pueden verse demorados durante la jornada, aunque se mantendrán mecanismos para responder ante situaciones que no puedan esperar.