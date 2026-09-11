En esta noticia Seguridad y resiliencia energéticas

Según uno de los mayores proveedores del sector, las consecuencias de la crisis del mercado petrolero de este año han llevado a los gobiernos de todo el mundo a reconsiderar el hidrógeno limpio, a pesar de ser más caro que los combustibles convencionales.

El consejero delegado de Air Liquide, François Jackow, afirmó que su empresa, con sede en París, había hablado con funcionarios de Bruselas, capital de la UE, Francia, los Países Bajos, Japón y Corea del Sur sobre el uso de hidrógeno limpio como alternativa a los combustibles fósiles, desde que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó los precios del petróleo y el gas.

Según afirmó, los países importadores de energía “gastaron de más” colectivamente más de 100.000 millones de dólares en precios inflados del combustible durante los dos primeros meses del conflicto que comenzó en febrero, lo que añade una nueva urgencia a la iniciativa para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Fuente: Agencia Tasnim Agencia Tasnim

“El hidrógeno no solo es una forma de descarbonizar, sino también un elemento clave para garantizar la seguridad energética”, declaró Jackow a Financial Times. “Los miles de millones necesarios para acelerar realmente el ecosistema del hidrógeno parecen insignificantes en comparación con el costo total que supone una crisis”.

Según Air Liquide, el sobrecosto se debió al aumento de los costos de importación de combustibles fósiles y al costo de los paquetes de ayuda, como las reducciones de impuestos y las subvenciones.

Esta no es la primera vez que una emergencia petrolera ha impulsado un mayor interés en el hidrógeno. Un Cadillac propulsado por hidrógeno participó en el desfile inaugural del nuevo presidente estadounidense Jimmy Carter en 1977, a raíz de la crisis petrolera árabe.

El informe anual del Consejo del Hidrógeno, publicado el jueves, señala que ya se han comprometido 130.000 millones de dólares para proyectos de hidrógeno limpio, de los cuales el 90% están en construcción o en funcionamiento.

Seguridad y resiliencia energéticas

Dos tercios de los ejecutivos del sector encuestados por el consejo coincidieron en que la seguridad y la resiliencia energéticas eran los principales factores que impulsaban el renovado interés por este combustible.

El hidrógeno se utiliza ampliamente en refinerías para transformar el petróleo crudo en combustibles y para fabricar fertilizantes . También puede utilizarse como reserva de energía y para alimentar vehículos.

La mayor parte del hidrógeno se produce a partir de gas natural mediante un proceso que emite dióxido de carbono. Las formas más limpias se obtienen capturando y almacenando las emisiones o utilizando energía renovable para separar el agua en hidrógeno y oxígeno .

El llamado hidrógeno verde es la versión más respetuosa con el medio ambiente, pero también la más cara de producir.

El hidrógeno limpio puede permitir a los países reducir su dependencia de los combustibles fósiles, al tiempo que apoya el desarrollo de la generación de energía eólica, solar y nuclear.

“Pero tampoco se puede electrificar todo”, dijo Jackow. “Ahí es donde entra en juego el hidrógeno, para las industrias difíciles de electrificar”, como la refinación y el transporte, continuó, señalando cómo Corea del Sur estaba interesada en utilizar hidrógeno para alimentar su flota de autobuses.

Sin embargo, según el Consejo del Hidrógeno, más de la mitad de la capacidad de hidrógeno limpio actualmente prevista se encuentra en China, y la industria está encontrando dificultades en otros países debido a los “persistentes problemas de costos”.

Jackow advirtió que el creciente interés de China podría permitirle asegurar una posición dominante a menos que Europa acelerara sus planes. “El mundo ya ha visto esta película antes, con los vehículos eléctricos”, dijo. “Debemos construir múltiples cadenas de suministro, necesitamos soberanía y resiliencia”.