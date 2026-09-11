El petróleo registra alzas de 13% en la semana y cierra este viernes con el barril de Brent por encima de los u$s 108, tras tocar los u$s 110, un máximo de cuatro meses, mientras que el West Texas Intermediate supera los u$s 103 dólares.

Los ataques en rutas marítimas de Medio Oriente intensificaron los temores a una interrupción prolongada del suministro global.

El Brent cotiza un 0,8% al alza a u$s 108,44 el barril esta madrugada, mientras que el crudo estadounidense avanza 0,7% hasta u$s 103,17.

Ambos índices acumulan alzas superiores al 6% en la jornada de ayer, en medio de la escalada de conflictividad en el Golfo Pérsico.

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Irán atacó diez buques cerca del estrecho de Ormuz el miércoles, después de que Estados Unidos disparara contra cinco petroleros iraníes. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que intensificaría su respuesta ante cualquier nuevo ataque estadounidense.

El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz colapsó. Solo siete naves pasaron el jueves, muy por debajo de las once del día anterior y lejos del promedio de quince de los últimos diez días. El estrecho gestiona aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas licuado.

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Los hutíes, alineados con Irán, tomaron control del puerto yemení de Mocha. Esta acción agrega presión al tráfico en el mar Rojo, mientras que el Golfo Pérsico sigue restringido por intensos ataques a petroleros en la región.

El combustible diésel en Estados Unidos marcó un precio histórico. El gasoil superó los u$s 6 por galón, según datos del portal especializado GasBuddy. Las interrupciones por la guerra con Irán sumadas a los ataques ucranianos a refinerías rusas generaron este récord sin precedentes.

La presión sobre los combustibles refinados resulta aún mayor. Commerzbank elevó proyecciones para el Brent a fin de año de u$s 75 a u$s 85 el barril, mientras aumentó la previsión de combustible de aviación de u$s 980 a u$s 1230 la tonelada.

El estrecho de Ormuz, paso obligado para una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Foto: Reuters.

Alerta por la caída en el suministro mundial

La Agencia Internacional de la Energía alertó sobre caídas sin precedentes. La AIE prevé que la oferta mundial disminuya 5,7 millones de barriles diarios en 2026, cifra que supera el 4% previsto inicialmente.

La falta de avances para resolver el conflicto retrasa el restablecimiento de flujos normales hasta 2027.

Saudi Arabia sufrió los mayores cortes de producción en décadas. El bombeo cayó 2,3 millones de barriles diarios, llegando a seis millones diarios en agosto, un mínimo de más de treinta años. Ataques hutíes golpearon Jazan, Yanbu y Abqaiq, mientras milicias iraquíes atacaron con drones.

La OPEP también redujo su producción en agosto. El grupo bajó su bombeo 1,8 millones de barriles diarios, llegando a 38,8 millones. La organización rebajó por quinto mes consecutivo su previsión de crecimiento de la demanda global a 380.000 barriles diarios.

Las existencias mundiales caen al ritmo más acelerado. Los stocks disminuyeron 3,1 millones de barriles diarios en agosto, alcanzando niveles no vistos desde 2023. La AIE advierte que con reservas en descenso y refinerías al límite de capacidad, resolver los conflictos es crítico.

La demanda global cae más que lo esperado por altos precios. La AIE proyecta una caída de 2,5 millones de barriles diarios en 2026, superior a los 1,6 millones previstos. Sin embargo, ambas agencias esperan un repunte de 2,3 a 2,6 millones diarios para 2027.

Los analistas subrayan la volatilidad según desarrollos físicos. Tony Sycamore (IG) advierte que el WTI podría llegar a máximos de u$s 119,48 alcanzados en marzo, si Irán sigue ampliando este conflicto y prolongándolo al máximo.