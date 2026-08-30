Empezar a vender online en Argentina requiere tomar decisiones concretas desde el inicio. Antes de publicar productos, conviene definir qué se va a ofrecer, a qué público se apunta, en qué canal se va a vender y cómo se resolverán los pagos, la entrega y la atención al cliente.

El primer paso es ordenar la propuesta de valor. Esto implica explicar con claridad qué se vende, qué problema resuelve o qué necesidad cubre, cuáles son sus características principales y por qué puede ser una buena opción para el comprador.

Qué decisiones tomar antes de publicar productos

Después llega el catálogo. Las publicaciones con títulos precisos, fotos claras, descripciones completas y condiciones bien explicadas ayudan a reducir dudas. En comercio electrónico, la información cumple un rol central porque reemplaza parte de la experiencia presencial.

Los medios de pago también son relevantes. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), 8 de cada 10 consumidores consideran clave la posibilidad de pagar en cuotas al comprar online. Por eso, ofrecer alternativas claras puede facilitar la decisión y mejorar la experiencia del usuario.

Mercado Libre Experience 2026, se realizará el 10 de septiembre en La Rural (Foto: Mercado Libre).

En esta línea, Mercado Libre Experience 2026, que se realizará el 10 de septiembre en La Rural, reunirá a referentes del comercio electrónico, la tecnología y los servicios digitales en paneles, charlas y capacitaciones orientadas a emprendedores, PyMEs y vendedores. La agenda abordará temas vinculados con automatización, marketing, logística, medios de pago y nuevas herramientas para la operación online.

Para quienes quieran asistir, las entradas pueden conseguirse en el sitio oficial de la empresa y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago. El evento se extenderá de 9:30 a 19h, proyecta convocar a más de 8.000 asistentes y contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores y referentes de la industria.

Cómo organizar pagos, logística y aprendizaje continuo

La logística debe pensarse desde el comienzo. Definir plazos, costos, zonas de entrega y opciones de retiro permite evitar confusiones y generar mayor confianza. La CACE señala que la entrega a domicilio sigue siendo la modalidad más elegida en el e-commerce argentino.

También conviene revisar cómo se responderán las consultas. Una atención clara y rápida puede ayudar a resolver dudas sobre productos, envíos, cambios o formas de pago, especialmente en las primeras etapas de un negocio digital.