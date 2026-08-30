La agenda del comercio electrónico está cada vez más marcada por tres temas conectados: inteligencia artificial, logística y ventas.

Para emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), entender cómo se relacionan puede ser clave para mejorar la experiencia de compra y organizar mejor la operación diaria.

Por qué la tecnología gana espacio en las ventas online

La inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de información y detectar patrones que pueden servir para tomar decisiones. En una tienda online, esos datos pueden ayudar a saber qué productos tienen más consultas, qué campañas funcionan mejor o qué dudas aparecen con mayor frecuencia antes de una compra.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que la adopción de IA está transformando la demanda de habilidades y puede impactar en productividad, innovación y organización del trabajo. Sin embargo, también remarca que su uso requiere capacidades concretas, reglas claras y una integración responsable dentro de cada organización.

La inteligencia artificial ayuda a analizar datos y detectar patrones para tomar decisiones (Foto: Mercado Libre).

Para los vendedores online, esto implica pensar la tecnología como una herramienta de apoyo. Puede ayudar a automatizar tareas simples o mejorar la lectura de datos, pero la estrategia sigue dependiendo de conocer al cliente, definir prioridades y medir resultados.

Qué lugar ocupa la logística en la experiencia del comprador

La logística también es decisiva porque incide directamente en la confianza del usuario. Según la CACE, el envío a domicilio sigue siendo la modalidad de entrega más elegida en el comercio electrónico argentino, mientras que el retiro en punto de venta mantiene un crecimiento frente al año anterior.

Una operación logística clara permite informar plazos, reducir dudas y mejorar la experiencia posterior a la compra. Para una PyME, esto puede ser tan importante como la publicación del producto o la estrategia de marketing, porque la compra no termina cuando se concreta el pago.

Para abordar estos temas en mayor profundidad, Mercado Libre Experience 2026, que se realizará el 10 de septiembre en La Rural, reunirá a los principales referentes del mercado e incluirá charlas sobre IA, logística, marketing, medios de pago y herramientas para vendedores. La mención del evento se integra dentro de una agenda más amplia de capacitación para quienes buscan entender hacia dónde se mueve el comercio digital.

Diseñado para emprendedores, PyMEs, marcas y vendedores que ya operan en la plataforma, así como para quienes buscan iniciar o profesionalizar su canal online, Mercado Libre Experience es un espacio de conexión con la plataforma y con las principales tendencias del comercio electrónico. . Ya se pueden conseguir las entradas en el sitio oficial y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago