Las PyMEs que logran crecer en ventas online suelen tener algo en común: no dependen de una sola acción. En general, trabajan de manera sostenida sobre el catálogo, la atención al cliente, la reputación, los medios de pago, la logística y la comunicación digital.

El catálogo es uno de los primeros puntos a revisar. Títulos claros, imágenes de buena calidad, descripciones completas y categorías correctas ayudan a que el comprador entienda qué está evaluando y reduzca dudas antes de avanzar con la compra.

Qué prácticas ayudan a mejorar una tienda online

La reputación también influye. Las opiniones, calificaciones y respuestas del vendedor funcionan como señales de confianza. Gestionarlas con claridad permite mostrar compromiso con la experiencia del cliente y construir una relación más sólida con quienes compran.

Los medios de pago son otro factor importante. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las tarjetas de crédito lideraron como método de pago en 2025 y la posibilidad de pagar en cuotas fue considerada clave por 8 de cada 10 consumidores al comprar online.

Los medios de pago son otro factor importante (Foto: Mercado Libre).

Por qué logística y datos son parte del crecimiento

La logística impacta directamente en la experiencia posterior a la compra. Informar plazos, ofrecer seguimiento y dejar claras las condiciones de entrega puede mejorar la confianza del comprador y reducir consultas o reclamos evitables.

El análisis de datos también puede ayudar a detectar patrones: qué productos se consultan más, qué publicaciones convierten mejor, qué campañas generan interés o qué dudas se repiten. Esa información permite ajustar la estrategia sin depender solo de intuiciones.

En esta línea, Mercado Libre Experience 2026, que se realizará el 10 de septiembre en La Rural, un encuentro diseñado para emprendedores, PyMEs, marcas y vendedores que ya operan en la plataforma, así como para quienes buscan iniciar o profesionalizar su canal online, reunirá a los principales referentes del sector a través de charlas, paneles y espacios de capacitación sobre tecnología, automatización, marketing, logística y medios de pago.

La propuesta puede resultar útil para quienes buscan entender cómo aplicar estas herramientas de manera gradual y con objetivos concretos. Para quienes quieran asistir, las entradas pueden conseguirse en el sitio oficial de la empresa y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.