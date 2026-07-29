La blockchain empieza a dejar atrás su etapa puramente cripto para avanzar sobre el corazón de las finanzas tradicionales. Bonos del Tesoro, fondos monetarios, acciones, materias primas, préstamos privados e inmuebles ya pueden representarse mediante tokens y transferirse a través de redes digitales.

El cambio es más profundo que una simple digitalización. La tokenización modifica la manera en que un activo se emite, se divide, se distribuye y se negocia. Permite fraccionar inversiones que históricamente exigían grandes montos, reducir las barreras de entrada y ampliar los horarios de operación más allá de las ruedas tradicionales.

El mercado global de Real World Assets (RWA), como se denomina a los activos del mundo real tokenizados, alcanzó una capitalización récord de u$s 30.100 millones al cierre de junio, según el último informe de CoinDesk Data. La industria creció 1,75% durante el mes, incluso en un contexto de debilidad para las criptomonedas.

La composición de ese mercado ofrece una señal todavía más relevante: el negocio ya no está liderado por experimentos inmobiliarios ni depende de activos propios del ecosistema cripto.

Más de la mitad del capital se concentra en bonos del Tesoro estadounidense y fondos monetarios (money market), dos instrumentos utilizados habitualmente para administrar liquidez y obtener rendimientos de corto plazo.

Qué es la tokenización y qué cambia para el inversor

Tokenizar consiste en representar digitalmente la propiedad, participación o derecho económico sobre un activo mediante un token registrado en una blockchain.

Detrás de ese token siempre existe un activo subyacente: puede ser un bono soberano, una acción, una participación en un fondo, oro físico, un préstamo privado o un inmueble. La innovación no está en crear un activo nuevo, sino en cambiar la infraestructura mediante la cual se accede a él.

En el sistema tradicional, la emisión, transferencia y liquidación de activos suele depender de una cadena de intermediarios y procedimientos. La tokenización permite registrar y transferir esas participaciones mediante blockchain, además de dividirlas en unidades más pequeñas.

La fraccionalización es uno de sus principales atractivos. Un inmueble o instrumento financiero que demanda una inversión elevada puede separarse en múltiples tokens y distribuirse entre distintos inversores. Cada participante adquiere una fracción y accede proporcionalmente a los derechos económicos previstos en la estructura del producto.

La tecnología también permite agilizar las transferencias y habilitar operaciones prácticamente continuas. El bono, la acción o el inmueble no desaparecen: lo que cambia es la forma de mantener, negociar y distribuir la exposición financiera.

Los bonos del Tesoro dominan la nueva infraestructura

Aunque el real estate suele utilizarse para explicar la tokenización, los datos muestran que el verdadero motor del mercado son los instrumentos financieros tradicionales.

Los bonos del Tesoro y los fondos monetarios tokenizados concentran u$s 17.000 millones, equivalentes al 56,5% de toda la industria de RWA, según CoinDesk Data.

El dato muestra que blockchain comienza a utilizarse como infraestructura para activos conservadores y líquidos. Más de la mitad del mercado está vinculada con instrumentos diseñados para preservar capital, administrar efectivo y generar rendimiento de corto plazo.

En segundo lugar aparecen las materias primas tokenizadas, con u$s 5.090 millones y una participación del 16,9%. El crédito privado alcanza los u$s 3.140 millones, equivalentes al 10,4%, mientras que las acciones tokenizadas superan los u$s 1.530 millones.

La distribución confirma que la tokenización ya atraviesa distintas clases de activos. La renta fija domina por capitalización, pero las acciones exhiben la mayor aceleración en materia de negociación.

Las acciones tokenizadas alcanzan un récord

El volumen operado en acciones tokenizadas aumentó 145% durante junio y alcanzó un máximo de u$s 3.860 millones.

Buena parte de ese crecimiento estuvo explicada por instrumentos vinculados a SpaceX, que generaron operaciones por u$s 1190 millones durante el sexto mes del año. De esta manera, un solo activo concentró cerca de un tercio del volumen registrado en el segmento.

La actividad muestra una diferencia importante entre el valor de los activos emitidos y su rotación. Mientras la capitalización de las acciones tokenizadas supera los u$s 1.530 millones, el volumen mensual negociado llegó a u$s 3.860 millones.

Es decir, durante junio se operó más de dos veces el valor total representado por esos instrumentos. La relación evidencia una actividad considerablemente superior al stock y un creciente interés por negociar exposiciones a empresas mediante infraestructura blockchain.

La posibilidad de dividir posiciones y operar sin quedar limitada a los horarios tradicionales aparece como uno de los factores que impulsa este mercado.

Argentina juega fuerte en el negocio inmobiliario

Mientras el crecimiento internacional se concentra principalmente en bonos, fondos monetarios y acciones, en la Argentina la experiencia avanza también sobre el mercado inmobiliario.

Una de las compañías que impulsa esta tendencia es Reental, una plataforma especializada en inversiones inmobiliarias tokenizadas. Su modelo permite participar en proyectos desde u$s 100 y acceder a los rendimientos generados por alquileres, venta de inmuebles o intereses, según la estructura de cada iniciativa.

La compañía desarrolló cuatro proyectos junto con la desarrolladora MDay en el campus corporativo WAD Center, ubicado en San Lorenzo Chico, Salta. En conjunto, estas operaciones permitieron canalizar cerca de u$s 3 millones.

El proyecto más reciente, Salta 4, reunió u$s 958.800 en 24 horas mediante la participación de 132 inversores de 17 países. La etapa anterior había captado u$s 1,36 millones en poco más de diez minutos.

La velocidad de las colocaciones y la procedencia internacional del capital muestran uno de los cambios que introduce la tokenización: un proyecto inmobiliario localizado en una provincia argentina puede fraccionarse y distribuirse entre inversores de distintos países.

En lugar de comprar una propiedad completa, cada participante adquiere una fracción digital y accede proporcionalmente a los rendimientos previstos por el proyecto.

Por qué Salta se convierte en un caso testigo

La elección de Salta está vinculada con el crecimiento de la actividad minera y la demanda de infraestructura corporativa.

La provincia forma parte del denominado Triángulo del Litio, una región que concentra una porción relevante de las reservas mundiales de ese mineral. El desarrollo de nuevos proyectos genera necesidades de oficinas, servicios e infraestructura para las compañías vinculadas con la actividad.

WAD Center apunta precisamente a ese segmento. En este caso, la tokenización actúa como un puente entre pequeños inversores y un desarrollo inmobiliario relacionado con una actividad económica en expansión.

El modelo permite financiar el proyecto mediante múltiples aportes en lugar de depender exclusivamente de grandes inversores o compradores individuales. La reducción del monto mínimo amplía el universo de participantes y transforma una inversión tradicionalmente ilíquida y de ticket elevado en una exposición fraccionada.

“Nos alegra ver cómo evoluciona la adopción de la tokenización en todo el mundo, dejando de ser una promesa tecnológica para convertirse en una nueva forma de acceder al ladrillo. Nosotros llevamos años construyendo ese camino, con más de u$s 110 millones financiados y una comunidad global que confía en el modelo”, comentó Eric Sánchez, fundador y CEO de Reental, en la presentación de este informe.

Una industria pequeña, pero cada vez más financiera

Los u$s 30.100 millones que concentran los RWA todavía representan una fracción reducida frente al tamaño de los mercados globales. Sin embargo, la composición del negocio muestra que la tokenización ya dejó de ser una simple prueba tecnológica, como bien mencionó Sánchez.

El predominio de los bonos del Tesoro y los fondos monetarios indica que la infraestructura blockchain comenzó a integrarse con instrumentos centrales para la administración de liquidez. El récord de las acciones tokenizadas demuestra, a su vez, que también puede utilizarse en activos con mayor rotación.

En la Argentina, el caso de Reental traslada esa tendencia al mercado inmobiliario: tickets desde u$s 100, capital proveniente de distintos países y financiamiento fraccionado para proyectos ubicados en Salta.

La tokenización no reemplaza al activo real ni crea rentabilidad por sí sola. Su transformación pasa por otro lado: reduce el tamaño mínimo de las inversiones, amplía su distribución y modifica la infraestructura utilizada para negociarlas.