Tras el rebote del dólar financiero: ¿tocó piso o volverá a bajar?

La suba de 4% del MEP a $ 1109, de 3% del contado con liquidación a $ 1144 y de 1% del blue a $ 1110 no fue una referencia importante para los traders, ya que los dólares financieros apenas operaron u$s 35 millones cada uno, contra u$s 100 millones de un día normal, por el feriado en los Estados Unidos. Los exportadores estuvieron prácticamente fuera de juego, y el Bopreal, que suele operar unos u$s 20 millones, negoció apenas la mitad.

En este contexto, el BCRA siguió comprando divisas y terminó con un saldo positivo de u$s 93 millones.

Blanqueo de capitales: qué hará el Gobierno para no caer en la lista gris de lavado

Costantini se expande en la City: busca una mega adquisición millonaria

Poco volumen

El analista Matías Cartier explica que, por un lado, fue feriado en los Estados Unidos y, en consecuencia, hubo una pata de oferta que no estuvo operando. Por otro lado, la semana pasada fue corta y la dinámica contribuyó a que se concentre la oferta y baje un poco de más.

Javier Rava, director de la Alyc que lleva su apellido, coincide en que no fue un día típico porque no hubo rueda en el exterior: "De todas formas, no nos sorprende que rebote el tipo de cambio, debido a que viene de fuertes bajas durante la semana pasada".

Javier Casabal, de Adcap Grupo Financiero, ve que el CCL encontró un piso, especialmente porque a estos niveles ya está más de $ 200 por debajo del promedio entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, nivel que suelen tomar de referencia como "normalización" de la macro.

"El cierre del viernes demostraba más atractivo como oportunidad de compra de activos dolarizados, más que un precio justo teniendo en cuenta la dinámica económica actual. Veremos este martes, con la oferta puesta en el mercado, si esta suba y rebote se consolida en un precio que creemos más razonable o vuelve a contraerse".

CCL en la mira

Emiliano Franco, de Alchemy Valores, cree que es un movimiento normal del mercado, "dado que venimos de una semana en donde el CCL no encontraba piso y con paridades en dólares al alza. Otro factor que puede justificar el salto puede ser el vencimiento de impuestos y el cronograma de licitaciones en el mercado doméstico, que finalizaron la semana pasada".

Javier Casabal, de Adcap Grupo Financiero, ve que el CCL encontró un piso, especialmente porque a estos niveles ya está más de $ 200 por debajo del promedio entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, nivel que suelen tomar de referencia como "normalización" de la macro.

En varios mercados, como el de bonos y el de futuros, ven con claridad que el mercado confía en la convicción del rumbo señalado con claridad por la administración de Milei. Los bonos alcanzando máximos históricos, y los futuros del dólar de Rofex siguen bajando, mostrando menores expectativas de un nuevo salto cambiario.

En aquel período, la Argentina salía de la pandemia y empezaba a reducir el déficit fiscal, el tipo de cambio competitivo permitía acumular más de u$s 1000 millones mensuales de superávit comercial y esto permitía que el BCRA pudiera acumular reservas. "Mas dólares y menos pesos, un diagnóstico parecido al que podríamos hacer ahora", señala Casabal.

Futuros y bonos

En varios mercados, como el de bonos y el de futuros, ven con claridad que el mercado confía en la convicción del rumbo señalado por la administración de Milei. Los bonos alcanzando máximos históricos, y los futuros del dólar de Rofex siguen bajando, mostrando menores expectativas de un nuevo salto cambiario.

"En este contexto, se empiezan a discutir levantar restricciones cambiarias. Los exportadores, que dejan de esperar un salto en el corto plazo, se apuran a vender mientras dura el 80%/20%. A su vez, buena parte de la presión que ejercían los importadores fue canalizada a través del Bopreal y los que son pymes ya pueden ir directo al MULC", concluye el directivo de Adcap.