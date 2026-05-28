Elena Alonso, CEO de Emerald Capital, participó este jueves del programa Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde destacó que las empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA) van a seguir creciendo de manera sostenida. Según la economista, esta tendencia consolida al sector como una oportunidad estratégica para los inversores que buscan potenciar su cartera.

Para Alonso, el segmento de la IA presenta una particularidad: no todos los inversores saben qué comprar específicamente. “ Puede ser que una empresa suba y otra baja, o que aparezca un nuevo actor ”, advirtió. Por ello, destacó que índices como el NASDAQ e incluso el S&P 500 son herramientas ideales, ya que tienen un peso significativo en inteligencia artificial y tecnología.

Para el inversor local, recomendó la utilización de CEDEARs. Señaló que esta alternativa permite tener una “parcecita” de la cartera diversificada en activos globales que trabajan sobre las mejores empresas del sector, lo que mitiga el riesgo de intentar adivinar cuál será la próxima acción en dispararse.

Uno de los puntos centrales del análisis de Alonso es la subestimación del impacto de la IA. Según explica, las proyecciones actuales de renta variable a menudo no dimensionan el alcance real que tendrá la tecnología en la escala de la producción dentro de diferentes industrias, lo que sugiere un potencial de crecimiento a largo plazo todavía mayor.

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“Es un segmento que me gusta para incorporar. No todo, pero sí una parte”, sostiene la economista. Incluso, su visión no se limita solo a las empresas que desarrollan software de inteligencia artificial, sino que invitó a mirar “toda la industria que viene detrás” y la infraestructura necesaria para que este ecosistema funcione.

Consultada por los resultados recientes en Wall Street, Alonso puso el foco en las memorias DRAM. Señaló que la necesidad de este hardware en la industria de la inteligencia artificial es “gigante”, lo que genera un escenario donde la oferta no alcanza a cubrir la demanda global.

Ante la incertidumbre de si los valores actuales ya han alcanzado su máximo, Alonso es optimista. Si bien reconoció que es difícil determinar si el mercado está en su techo, asegura que “tiene mucho potencial toda esta industria” debido a la infraestructura que todavía falta desarrollar.