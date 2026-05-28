MEX3811. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/05/2026.- El magnate mexicano Carlos Slim Helú afirmó que Estados Unidos tiene un comportamiento "rudo" hacia los trabajadores mexicanos.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú, una de las personas ricas del mundo, anunció este martes que su Grupo Carso invertirá en 2026 en México unos 5,000 millones de dolares en diferentes proyectos estratégicos de energía e infraestructura.

Slim avanzó esta intención sin dar detalles de los proyectos concretos, aunque citó como ejemplos una carretera que están construyendo en el estado de Querétaro (centro), así como desalinizadoras de agua, plantas de refinamiento de gas o iniciativas de desarrollo industrial.

Carlos Slim se manifestó conforme con la administración de Claudia Sheinbaum. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Carlos Slim confirmó que invertirá 5,000 millones de dólares en una de las mayores necesidades de México

“Tenemos un sinnúmero de necesidades y tenemos una baja tasa de interés que impulsa que haya dinero para financiar la ejecución. Entonces, aquí lo que hace falta y lo que está en proceso es que nos pongamos a hacer todo este tipo de cosas”, afirmó en una rueda de prensa el presidente honorario del Grupo Carso.

En este sentido, aseguró que esas inversiones se van a notar en México el próximo año, en un contexto en el que percibe que existen “condiciones potenciales” para que el país crezca económicamente.

El empresario justificó las próximas inversiones de su grupo por el “cuidado” que a su juicio tiene el Ejecutivo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de “no obstaculizar y promover” la inversión privada.

Carlos Slim elogió la gestión de Claudia Sheinbaum

Como prueba de ello, mencionó el Consejo Nacional de Inversiones creado en el actual sexenio y en el que participan representantes de su grupo empresarial.

“La intención de ese consejo, que ya nos hemos reunido algunas veces, es plantear ahí qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo y qué otras alternativas de inversión adicionales hay a las que hemos estado hablando”, apuntó el magnate mexicano.

De hecho, indicó que ya están hablando con varios estados para concretar los proyectos y las cosas que “hay qué corregir” y mejorar para poder ejecutarlos.

Respecto a la situación económica del país, Slim valoró los esfuerzos de la Administración de Sheinbaum para ponerle “freno” a la inflación (del 4,11 % en la primera quincena de mayo), al tiempo que destacó que la inversión y el intercambio comercial “van creciendo”.

Estas declaraciones del empresario mexicano se producen un día después de que las autoridades informaran de que se alcanzó durante el primer trimestre de este año un récord de inversión directa extranjera de 23,591 millones de dólares, cuyos principales lugares de procedencia de capital son:

Estados Unidos

España

Australia.

Carlos Slim elogió la gestión de Claudia Sheinbaum.

Carlos Slim administrará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta clave

La licitación para la construcción de una parte del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo ha sido encomendada a Slim.

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ha informado que el concurso relacionado con los segmentos 13 y 14, que comprende el tramo Saltillo-Santa Catarina, atrajo la atención de varios consorcios con propuestas de gran envergadura; no obstante, ninguna de estas logró superar la oferta presentada por las empresas del magnate.

Según los datos disponibles, Operadora Cicsa y FCC Construcción obtuvieron la puntuación más alta, garantizando la realización de una obra que resulta esencial para la conectividad, además de representar una inversión que supera los 31 mil millones de pesos.

Con información de EFE