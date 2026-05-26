Durante años, para muchos ahorrar en dólares significó únicamente comprar billetes y guardarlos. Pero el escenario financiero cambió y hoy existen múltiples instrumentos que permiten dolarizar ahorros, generar rendimientos en moneda dura e incluso invertir en algunas de las empresas más grandes del mundo desde una cuenta abierta en Argentina.

Ese crecimiento de las inversiones también estuvo impulsado por la digitalización: actualmente es posible comprar acciones, CEDEARs, bonos o cauciones desde el celular, con montos mucho menores a los que históricamente exigía el mercado financiero.

Sin embargo, la facilidad para operar no elimina el principal desafío: entender qué se está comprando. Acciones, CEDEARs, bonos del Tesoro de Estados Unidos, cauciones bursátiles y obligaciones negociables funcionan de manera completamente distinta entre sí. Cambian los riesgos, los plazos, las posibilidades de ganancia y el tipo de inversor al que apuntan.

Por eso, antes de invertir, especialistas suelen recomendar algo básico: comprender cómo funciona cada instrumento y para qué sirve dentro de una estrategia financiera.

La primera lección para cualquier inversor: no hay ganancia sin riesgo

Uno de los errores más frecuentes entre quienes empiezan es pensar que existe una inversión que gana siempre, da altos rendimientos y, además, es completamente segura. Pero en los mercados financieros eso prácticamente no existe.

Una de las reglas más importantes del mundo de las inversiones es la relación entre riesgo y rendimiento:

Cuanto mayor es la ganancia potencial, mayor suele ser el riesgo;

Cuanto más estable y segura parece una inversión, normalmente menor es el rendimiento esperado.

Por ejemplo: una acción tecnológica puede subir 40% en pocos meses, pero también caer fuerte. Un bono del Tesoro estadounidense probablemente tenga movimientos mucho más moderados.

Por su parte, una caución bursátil ofrece estabilidad, aunque difícilmente permita grandes ganancias en dólares.

Entender esto condiciona la elección de la inversión, porque evita uno de los problemas más comunes: entrar en instrumentos que no coinciden con el nivel de riesgo que la persona realmente está dispuesta a tolerar .

La primera diferencia que debe entender cualquier inversor

En términos generales, las inversiones suelen dividirse en dos grandes grupos: renta variable y renta fija. La diferencia es central porque determina qué tan previsible o imprevisible puede ser el rendimiento.

¿Qué es la renta variable?

En la renta variable no existe una ganancia asegurada. El valor de la inversión puede subir o bajar constantemente.

Dentro de este grupo aparecen acciones, CEDEARs y fondos vinculados a mercados bursátiles.

Son instrumentos que pueden generar ganancias muy altas, aunque también pérdidas importantes.

¿Qué es la renta fija?

En cambio, la renta fija funciona con reglas más previsibles ya que el inversor presta dinero, recibe intereses y, en teoría, recupera el capital al vencimiento.

Allí se ubican bonos, obligaciones negociables y muchas veces las cauciones bursátiles como herramienta de corto plazo.

Normalmente ofrecen menor rentabilidad potencial, pero también menor volatilidad .

Entender esta diferencia es clave porque muchos errores aparecen cuando alguien busca ganancias altas con el nivel de riesgo de una inversión conservadora .

Acciones: la inversión que más puede subir… y también caer

Comprar una acción significa adquirir una pequeña participación de una empresa. Eso implica que el inversor pasa a depender de la evolución del negocio:

Si la compañía gana mercado, aumenta ventas o mejora resultados, la acción puede subir;

Si el contexto empeora o la empresa decepciona, puede caer con fuerza.

Las acciones son consideradas una de las inversiones más rentables del mundo en el largo plazo. Pero esa rentabilidad viene acompañada de una característica central: la volatilidad.

¿Por qué las acciones pueden moverse tanto?

El precio de una acción cambia constantemente porque el mercado intenta anticipar el futuro de la empresa. Por ejemplo, pueden impactar balances trimestrales, cambios económicos, tasas de interés, inflación, conflictos internacionales, regulaciones o incluso expectativas sobre inteligencia artificial, consumo o tecnología.

Eso explica por qué compañías gigantes como Apple, Microsoft o NVIDIA pueden registrar subas históricas en algunos períodos y fuertes correcciones en otros.

Cómo gana dinero un inversor en acciones

Existen dos caminos principales: vender la acción más cara de lo que se compró o cobrar dividendos, si la empresa distribuye ganancias.

No todas las compañías pagan dividendos. Muchas prefieren reinvertir ganancias para crecer más rápido.

El principal error de quienes empiezan

Uno de los errores más frecuentes es entrar en acciones únicamente porque “subieron mucho”.

El problema es que el mercado ya descuenta expectativas futuras . Una empresa puede haber crecido enormemente y aun así caer si los resultados no cumplen lo que esperaba Wall Street.

Por eso, las acciones suelen recomendarse a perfiles agresivos, con horizonte de largo plazo y capaces de tolerar fuertes movimientos diarios.

CEDEARs: por qué se volvieron la inversión favorita de muchos argentinos

Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) crecieron enormemente porque permiten acceder al mercado internacional desde Argentina de manera relativamente simple.

A través de ellos se puede invertir en compañías extranjeras sin abrir cuentas en el exterior ni transferir dinero fuera del país. En la práctica, un CEDEAR representa acciones que cotizan en otros mercados .

Aunque se compran y venden en pesos, los CEDEARs siguen el precio de la acción en Wall Street, y el valor del dólar contado con liquidación (CCL).

Esa doble referencia hace que funcionen como una cobertura cambiaria para muchos ahorristas.

Por ejemplo: si la acción sube en Estados Unidos, el CEDEAR puede subir, si aumenta el dólar financiero, también puede subir y si ocurren ambas cosas simultáneamente, el rendimiento puede potenciarse.

CEDEARs: qué empresas se pueden comprar

El universo es amplio y abarca compañías globales de distintos sectores:

tecnología;

energía;

consumo masivo;

salud;

entretenimiento;

inteligencia artificial;

y finanzas.

Entre las más populares aparecen Amazon, Google, Tesla, Meta y Coca-Cola.

¿Por qué muchos principiantes arrancan por CEDEARs?

Porque permiten dolarizarse, diversificar, invertir montos relativamente bajos y acceder a empresas internacionales desde una operatoria local.

Además, muchas personas sienten más familiaridad invirtiendo en compañías globales conocidas que en activos puramente argentinos.

En cuanto a los riesgos, aunque se perciban como una cobertura frente al peso, siguen siendo inversiones de renta variable.

Eso significa que pueden caer las acciones internacionales. puede bajar el dólar financiero o pueden darse ambas situaciones al mismo tiempo.

Bonos del Tesoro estadounidense

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados uno de los instrumentos más seguros del sistema financiero global.

Funcionan básicamente como un préstamo al gobierno estadounidense. El inversor entrega dinero, cobra intereses y recupera el capital al vencimiento.

¿Por qué son tan importantes?

Los Treasury Bonds funcionan como referencia para prácticamente todas las inversiones globales. Cuando las tasas estadounidenses cambian se mueven acciones, bonos, monedas, créditos y flujos financieros internacionales .

Por eso los mercados de todo el mundo siguen tan de cerca las decisiones de la Reserva Federal estadounidense .

Estos bonos muestran una de las reglas más importantes de las finanzas: las inversiones más seguras normalmente ofrecen retornos más moderados.

El atractivo principal de los bonos del Tesoro no es “hacerse rico”, sino preservar capital, mantener estabilidad y reducir volatilidad.

Cauciones bursátiles: el instrumento más parecido a un plazo fijo

Las cauciones bursátiles son operaciones financieras de muy corto plazo dentro del mercado de capitales.

En esencia, una parte presta dinero, otra lo toma y paga una tasa de interés.

¿Para qué se usan realmente?

Muchas personas creen que las cauciones son una inversión para ganar mucho dinero, pero en realidad suelen utilizarse para administrar liquidez, no dejar pesos inmovilizados o generar rendimiento mientras se espera otra oportunidad de inversión.

Las cauciones muestran una idea importante: no toda inversión busca maximizar ganancias. Algunas herramientas sirven principalmente para mantener liquidez, reducir riesgo o administrar tiempos financieros.

Obligaciones negociables: cómo las empresas toman dinero del mercado

Las obligaciones negociables (ON) son bonos emitidos por empresas privadas.

Cuando una compañía necesita financiamiento puede pedir un crédito bancario, emitir acciones o emitir deuda y las ON forman parte de esa deuda.

El inversor presta dinero y la empresa paga intereses y devuelve el capital al vencimiento.

¿Por qué se usan cada vez más?

Muchas ON pagan en dólares, generan renta periódica y ofrecen retornos más altos que bonos soberanos estadounidenses.

Eso hizo que se volvieran muy populares entre quienes buscan ingresos en moneda dura sin asumir la volatilidad total de las acciones.

Empresas como YPF, Pan American Energy, Telecom Argentina, Pampa Energía suelen emitir este tipo de instrumentos.

¿Qué saber antes de comprar ON?

El punto central es entender que no todas las empresas tienen el mismo riesgo.

Antes de invertir conviene analizar qué tan endeudada está la compañía, cómo genera ingresos, qué sector económico integra y si tiene antecedentes sólidos de pago.

¿Por dónde suele empezar un inversor principiante?

No existe una respuesta universal, pero sí algunos patrones frecuentes.

Quienes priorizan estabilidad suelen inclinarse más por cauciones, bonos u obligaciones negociables.

Quienes quieren dolarizarse gradualmente muchas veces empiezan por CEDEARs porque permiten invertir en empresas internacionales, ofrecen cobertura cambiaria y resultan accesibles desde Argentina.

Quienes aceptan riesgo elevado generalmente buscan acciones, sectores tecnológicos, inteligencia artificial o empresas de crecimiento acelerado.

El objetivo es maximizar ganancias potenciales, aunque aceptando fuertes fluctuaciones.

Tené en cuenta que invertir no consiste solamente en elegir activos que puedan subir. La clave suele estar en entender qué se está comprando, por qué puede ganar valor, qué riesgos tiene y cuánto tiempo puede mantenerse la inversión.