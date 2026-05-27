En esta noticia ¿El PRO acompaña al Gobierno? Qué dijo de Andreis

El diputado nacional del PRO, Fernando de Andreis, dirimió las dudas sobre cuál va a ser la postura de su espacio político de cara a las elecciones de 2027: ¿apoyan al Gobierno?

Durante una entrevista con Cuentas Claras, por El Cronista Stream, de Andreis fijó su posición con respecto a la unidad que persiste entre el PRO y La Libertad Avanza: “Queremos que la construcción del próximo paso sea estructurada desde el PRO”.

Sin embargo, el legislador fue autocrítico de cara a los comicios de 2027 y aseguró que “hay que dejar de mirar para atrás” porque “el pasado es un lastre”.

En esa misma lógica, argumentó: “No nos van a votar por lo que hicimos, de hecho, hay chicos que cuando nosotros gobernábamos tenían 10 o 12 años, y el año que viene van a votar, pero apenas escucharon de nosotros”.

Cuando fue consultado por nombres propios para una eventual fórmula del PRO, el diputado fue tajante y afirmó: “No veo que Patricia Bullrich sea candidata nuestra, tenemos que dar vuelta esa página dolorosa para nosotros. Puede ser la candidata de LLA, pero tampoco me imagino que sea candidata contra Milei”.

Asimismo, descartó a otro aspirante por sus “murmullos socialistas, que desviaron al PRO de lo que debería ser un perfil más liberal”: Horacio Rodríguez Larreta.

“Para una elección de candidaturas falta mucho”, analizó, pero también ponderó a Mauricio Macri como una figura importante dentro de su espacio, sin animarse a elegirlo para una eventual candidatura.

¿El PRO acompaña al Gobierno? Qué dijo de Andreis

El hombre del PRO valoró los cambios estructurales que llevó adelante Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo. “Seguimos en el Congreso acompañando la mayoría de las leyes en las que estamos de acuerdo, sobre todo cuando reconocemos que en el 2023, los argentinos eligieron al Presidente para llevar adelante una agenda de cambios que nosotros hace más de 20 años venimos proponiendo”, esgrimió de Andreis.

Pese a ello, también fue concluyente a la hora de ponderar la gestión de su espacio, que a día de hoy gobierna en tres provincias y cuenta con decenas de intendencias, a la par que solidifica su posición en el Congreso como bloque.

“Compartimos a grandes rasgos la mirada liberal de la economía, y no estamos de acuerdo en algunas otras cosas. Creemos que es importante para la Argentina que el PRO exista”, aseguró el diputado.

Por último, de Andreis lanzó: “En la Ciudad nos sentimos muy fuertes para ganarle a Patricia (Bullrich) o a quien sea”.