Tasas de interés: la drástica decisión que tomaron los bancos este martes

Los bancos de Estados Unidos subirán las tasas de interés de los Certificados de Depósito (CD) con el objetivo de potenciar sus rendimientos. Según datos de Federal Deposit Insurance Corp, estos instrumentos de inversión cayeron por primera vez desde 1948.

A medida que la Reserva Federal (Fed) mantiene rígida su política monetaria, los ciudadanos buscan nuevas alternativas. De esta manera, las letras del Tesoro y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) ganan cada vez más protagonismo.

En esta línea, con el fin de detener salidas, algunos prestamistas comenzaron a ofrecer rendimientos anuales del 5%.

¿Qué es un Certificado de Depósito y cómo funciona?

Un certificado de depósito (CD) es una herramienta de ahorro, de bajo riesgo, ofrecida por los bancos o cooperativas de crédito.

Por lo general, funcionan de forma similar al plazo fijo. Es decir, el banco paga una tasa de interés por depositar dinero en un periodo establecido. Cumplido el plazo, regresa el capital inicial más los intereses acumulados.

Certificados de depósito: ¿qué tasa de interés ofrecen los bancos estadounidenses?

Capital One Financial Inc, ofrece un rendimiento porcentual anual del 5%. Por otro lado, Well Fargo & Co, ofrece una tasa anual del 4%, con vencimiento de 11 meses.

Bancos de Estados Unidos: ¿están atravesando una crisis de financiación?

Los bancos temen que un aumento en las tasas de interés eleve los costos de financiación y reduzca los márgenes de ganancias. En esta línea, el presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, alertó que "los bancos están compitiendo por el capital y el dinero. Nunca hemos tenido tasas que suban tan rápido".

Esta situación provocó que los CD totalizaran $ 1.7 billones en la industria durante el cuarto trimestre, frente a $ 1.49 billones en el tercero.

"Los bancos sintieron la presión de ponerse al día con el financiamiento a lo grande. Aumentar las tasas de los CD es una forma clave de hacerlo" afirmó el analista de S&P Global, Nathan Stovall.