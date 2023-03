Esta es la exclusiva zona de Buenos Aires donde nadie quiere vender su propiedad

Es uno de los barrios más exclusivos de la Capital Federal. Allí se llega a pagar hasta u$s 10.000 el metro cuadrado (m2) y sus mansiones cuestan más de u$s 5 millones. A pesar de la crisis del sector, los precios no bajan y nadie quiere vender.

Barrio Parque es la elegida por los famosos para vivir en mansiones rodeados de verde pero en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, el stock de propiedades en venta es uno de los más bajos de la historia.

"Hoy hay cerca de 30 casas en venta, muchas de las cuales están publicadas hace bastante tiempo. Los valores arrancan en u$s 1000.000 y llegan a los u$s 5.900.000", explicó Juan Manuel Vázquez Blanco, gerente general de la firma Fabián Achával Propiedades, que comercializan inmuebles de la zona.

El super stock de propiedades a la venta que afecta al mercado inmobiliario en general no parece influenciar a la zona más paqueta de la Ciudad. Lo cierto es que los propietarios no están dispuestos a convalidar los precios que maneja hoy el mercado y decidieron, en muchos casos, quitar de la venta las casas.

Barrio Parque tiene las casonas más exclusivas de la Capital Federal

"En el segmento residencial de inmuebles usados una fuente de valor: la oferta y la demanda, que es para los departamentos usados entre medianeras. Pero, en Barrio Parque lo que predomina no es la oferta y la demanda, sino la escasez. Existe muy poca oferta", agregó el empresario inmobiliario.



A diferencia del mercado de real estate, que en 2022 acumuló una baja de valores de publicación de entre 7% y 15,5% (desde el máximo de 2019), los precios en Barrio Parque resisten esa desaceleración.



"Los propietarios pueden esperar. No están urgidos en vender. En general, tienen muchos inmuebles. Suelen vivir ahí y no tienen apuro para irse de la zona. Es un segmento antisísmico ", definió un inmobiliario que trabaja históricamente la zona.



Qué pasa con los departamentos en Barrio Parque

En estas pocas manzanas donde apenas hay un puñado de edificios y alrededor de 200 casas, actualmente se comercializan sólo 22 departamentos que arrancan desde los 93 metros y llegan hasta los 684 metros totales.

"La oferta de departamentos también es muy limitada. Los precios arrancan en u$s 570.000 y llegan hasta u$s 4.750.000.", describió Vázquez Blanco.

Respecto al valor del metro cuadrado (m2), hoy no tiene la homogeneidad de un tiempo atrás y si bien predominan los valores entre u$s 5000 y los u$s 10.000 "existen ya, unidades en torno a los u$s 3000", agregó.

Entre las unidades a estrenar , se destacan los nuevos emprendimientos de lujo que se están construyendo en la zona.

El valor del m2 en Barrio Parque oscila entre los u$s 5000 y u$s 10.000, pero hoy aparecen inmuebles con una base de u$s 3000 el m2

Line Ocampo promete ser el edificio más exclusivo de Capital. La obra, que arrancó en enero de este año, ya tiene el 55% del edificio vendido . Las unidades, de espacios amplios y diseños exclusivos, tiene un valor que arranca en los u$s 800.000 y llegan hasta los u$s 2 millones.



La torre, ubicada en Ortíz de Ocampo al 3100, tendrá nueve pisos, tres subsuelos y 117 unidades. "Son departamentos pero con la impronta de una casa. Van desde los 150 m2, en el caso de las más chicas, que tienen dos dormitorios con dependencia, hasta los 750 m2" , explicó Gabriela Goldszer, de Ocampo Propiedades, firma que comercializa el edificio.

Cuánto cuesta una casa en Barrio Parque



Una casona en Mariscal Ramón Castilla y Juez Tedín. con un total de 570 m2, distribuido en tres plantas con ascensor, cinco ambientes y pileta tiene un precio de u$s 3,5 millones.

La oferta de inmuebles en venta en Barrio Parque es muy limitada

Mientras que un Penthouse en Ortiz de Ocampo al 3000 en el Palacio Alcorta, de dos ambientes pero con dos cocheras tiene un precio de u$s 790.000 con un total de expensas de más de $ 60.000 por mes.

Desde el mercado inmobiliario aseguran que nadie vende en Barrio Parque porque no están dispuestos a bajar los precios. Justamente esta es la principal causa que genera inmuebles en venta durante años. " Es un segmento donde se hacen realmente muy pocas operaciones", indicó Vázquez Blanco.

"Muchos clientes suelen hacer contraofertas agresivas en este contexto de baja de precios, sin embargo, en este tipo de unidades saben que por tratarse de un segmento súper premium, las rebajas no son convalidadas por sus dueños", finalizó.