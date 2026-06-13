Vivas donde residas, es altamente probable que experimentes cotidianamente el sonido de las cotorras (Myiopsitta monachus). Lejos de constituir un canto melodioso, su sonido se compone de una serie de llamados potentes y repetitivos. Su presencia no es, por lo tanto, fruto del azar.

Las cotorras son especies sinantrópicas, un término científico que hace referencia a la fauna silvestre que ha aprendido a prosperar en entornos modificados por el humano. Si los escuchas de manera habitual, te están proporcionando un diagnóstico acerca del lugar donde resides.

Qué significa oir cotorras cantar en tu jardín.

¿Por qué las cotorras hacen tanto ruido durante el día?

Las cotorras, a diferencia de los pájaros cantores, son aves que poseen un comportamiento altamente gregario. Dicho comportamiento implica que habitan, se desplazan y descansan en grandes bandadas. El sonido que se percibe no es mera casualidad, sino que desempeña funciones esenciales:

Coordinación grupal: son empleadas para evitar la dispersión durante la búsqueda de alimento.

Sistema de alerta: emiten gritos agudos al identificar depredadores como gavilanes o lechuzas, con el objetivo de alertar a sus congéneres.

Delimitación territorial: se utilizan a fin de marcar su posición frente a otras especies.

Vínculo social: estas aves demuestran alta inteligencia emocional y su canto actúa como un saludo constante que refuerza los lazos dentro de la bandada.

¿Qué indican las cotorras en tu barrio?

Si existe una colonia cercana, la cual puede ser identificada por la formación de nidos comunales significativos en árboles altos, plazas o incluso en columnas de alumbrado, esto denota que tu barrio proporciona condiciones ideales de supervivencia.

La presencia de cotorras en el entorno revela tres aspectos fundamentales:

Disponibilidad de alimento: requieren de un ambiente rico en semillas, frutos y brotes. Su presencia sugiere una red botánica activa. Clima templado: prosperan en áreas urbanas que moderan las fluctuaciones de temperatura extremas. Resiliencia ecosistémica: que las aves se reproduzcan activamente en la ciudad indica que el ecosistema urbano aún tiene la capacidad de sustentar la vida silvestre, a pesar de la presencia de asfalto y hormigón.

El sonido de las cotorras: un vínculo invisible con la naturaleza

Es habitual que el sonido de las cotorras produzca sensaciones diversas. Si bien para muchas personas el ruido constante puede resultar molesto, desde una perspectiva psicológica, la bioacústica ofrece una interpretación diferente.

La actividad de la fauna en entornos urbanos, al ser escuchada, nos conecta de manera inconsciente con el dinamismo del mundo natural.

En medio del ruido de motores, bocinas y el ritmo acelerado, el sonido de las cotorras actúa como un recordatorio de que el ecosistema de tu barrio está vivo, latiendo y moviéndose a tu alrededor, recordándonos que, incluso en las grandes ciudades, la naturaleza siempre encuentra la forma de reclamar su espacio.