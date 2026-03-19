El economista Miguel Kiguel destacó en el marcó de 21° Simposio del IAEF que la Argentina tiene “una economía infinitamente mejor de lo que estaba previo a la gestión de Milei, pero algunos indicadores, como la inflación y el desempleo crecieron y es importante pensar en alternativas para resolver ese tema”. Afirmo que “uno no quisiera que haya un cambio de rumbo porque la apertura de la economía es un camino correcto, pero hay que pulir algunas cosas de corto plazo, sobre todo”. Asimismo, Kiguel mencionó tres ejes de la economía que preocupan hoy y que son los que hacen ruido en medio de un panorama econónico que, para él está bien aspectado: el riesgo país, la inflación y la actividad económica. Kiguel destacó que “el Banco Central viene comprando dólares y que ese es un buen dato, pero eso no se ve reflejado en una baja fuerte del riesgo país”. En ese sentido, señaló que tampoco parece ser una razón netamente de reputación porque “Ecuador salió al mercado internacional y ha tenido una colocación exitosa. Quizás se desaprovechó la oportunidad de salir a colocar deuda este año”, analizó. Respecto de la inflación, se preguntó por qué no baja al 1,5% que marcó en marzo del año pasado. Dijo que es muy probable que los precios se apresuraron a acomodarse a una expectativa de suba del dólar en los meses previos y eso hizo que en marzo del año pasado cayera tanto. No obstante, evaluó que “la tendencia de octubre de 2024 hasta ahora es más o menos del 2,4%”. Consideró que el 2,9% está afecado por otros factores externos y no es un reflejo de la inflación real local. En ese sentido, analizó qué se puede hacer para bajarla del 2,4%. “Hace falta pensar en un plan de política antiinflacionaria, que está y no está, porque el crecimiento de la cantidad de dinero no está rígido, pero está controlado, la tasa de interés ha demostrado ser muy volátil y se necesita una mayor estabilización en ese sentido”, dijo. El tercer tema que preocupa a Kiguel es que “la actividad económica no está andando como uno quisiera”. Marcó que el desempleo subió al 7,5% y la confianza del consumidor cayó. Habló de una economía “k”, no de kirchnerismo, sino de una economía dividida en dos. “Hay una mirada de que muchos sectores están cayendo y otros está muy bien. Tenemos energia, agro, minería, y servicios del conocimiento para arriba, pero otros, como construcción y manufacturero, para abajo”, alertó. Así, concluyó que la tendencia es buena, “pero necesitamos empujar para que la economía crezca”. En ese sentido dijo que en el mundo se usan políticas de estímulo: la monetaria, un aumento del crédito con tasas de interés bajas, una política fiscal más expansiva, que está prohibida porque no entra en el vocabulario del Gobierno, y otra es el FGS, que tiene fondeo a largo plazo. “Con un poco de creatividad podría generar créidto de largo plazo para hipotecas y temas de infraestructura”, dijo. Y dejó esta idea flotando en el aire para que, si algún funcionario de los que fueron al IAEF quiso tomar nota, lo analice al menos. Asimismo, Kiguel analizó los desafíos de vencimientos que tiene por delante la Argentina y confió en que el país va a poder hacerles frente si sigue acumulando dólares el Banco Central. No obstante, también evaluó que es una buena posibilidad seguir colocando deuda en el mercado local en lugar de salir al exterior. “¿Para qué queremos tener los dólares en los bancos si no se puede prestar? Lo mejor es que se vuelquen al mercado de capitales", opinó.