El economista Miguel Kiguel, uno de los más escuchados del mercado, sostuvo que el Banco Central (BCRA) está asumiendo conscientemente el riesgo del “atraso cambiario” y que, si hay que equivocarse, el Gobierno prefiere hacerlo del lado de un tipo de cambio más barato. En una entrevista con Ahora Play, el exsecretario de Finanzas cuestionó también la velocidad del proceso desinflacionario y relativizó las expectativas de una recuperación económica contundente para este año. “El debate está, pero es un debate en el cual uno tiene que cuidar la salud del cuerpo porque te pueden dar una patada si decís algo inapropiado”, advirtió al ser consultado por el atraso cambiario, un tema que volvió al centro de debate. A pesar de su cautela, señaló que el Banco Central tiene un diagnóstico claro sobre el rol del tipo de cambio en la estrategia antiinflacionaria. “El Banco Central sigue pensando que el tipo de cambio es central para bajar la inflación y que prefiere correr el riesgo de que si se equivoca, prefiere equivocarse por el lado de dejar un peso más caro”, afirmó Kiguel. En ese marco, reconoció que el ritmo de compras de reservas por parte de la autoridad monetaria podría ser mayor, y anticipó un escenario más adverso para el segundo semestre: “Estos son los meses en que se compra en serio. Yo creo que para la segunda mitad del año se va a comprar menos”. Sobre la incertidumbre en torno al nivel de equilibrio del tipo de cambio, Kiguel citó al economista José Luis Daza para subrayar las limitaciones del análisis técnico. “Daza dijo que nadie sabe cuál es el dólar, que no hay modelos para entender bien los tipos de cambio en el mundo. Si no hay modelos, no hay modelos para nosotros ni para el gobierno. No hay modelos para nadie”, planteó. Ante esa incertidumbre, Kiguel resumió la lógica oficial: “El Gobierno está corriendo un riesgo pero entiende que lo está corriendo y prefiere si se equivoca equivocarse de ese lado”. En materia inflacionaria, Kiguel se mostró cauto respecto de las expectativas que habían generado declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una posible “fiesta” económica de 18 meses. Para el economista, el escenario más probable es uno de mejora gradual, no de recuperación explosiva. “Probablemente no va a ser una mejora espectacular como la que tuvimos en 2024, que la inflación se desplomó. Creo que es más un proceso de desinflación que va a ser lento”, afirmó. Al mismo tiempo, trazó un paralelo con experiencias internacionales: “Como fue en Israel, como fue en Uruguay, como fue en Chile, la primera caída es rápida. La caída en Israel fue de 350% a 20%. La segunda caída lleva años”. El economista advirtió sobre los riesgos de forzar el ritmo de la baja de precios en un contexto de debilidad de la demanda interna: “Si ponemos demasiada presión sobre la economía para que baje la inflación corremos el riesgo de que el desempleo se vuelva a subir, y creo que no es saludable ni para el Gobierno ni para las elecciones del año que viene”. En ese sentido, consideró que el primer bimestre del año presentó condicionantes específicos que explican la resistencia de la inflación. “Hubo un poco de mala suerte estos meses con la carne, hubo que hacer aumentos de tarifas... el primer mes del año siempre es complicado”, explicó. Con todo, se mostró confiado en que la tendencia se revertiría: “Creo que de ahora viene para abajo. Lo que no estoy seguro es que vaya a ser fiesta después de marzo. La lucha contra la inflación es lenta”.